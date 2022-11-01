影／颱風外圍環流擾台…5男女溯溪受困 搜救隊驚險救人

受奈格颱風外圍環流影響，南投山區雨勢不斷，有民眾卻涉險前往仁愛奧萬大北溪溫泉溯溪，5名男女昨午後因溪水暴漲受困，搜救隊冒險強渡湍急溪水將5人救出，但近期類似狀況頻傳，消防局呼籲，天氣不穩應避免上山活動，以策安全。

南投縣消防局指出，昨天下午近2時獲報，有5名山友前往仁愛萬大北溪溫泉溯溪，午後返程碰上溪水暴漲而受困，立刻就近先遣鄰近搜救隊伍協助，強行渡溪與他們接觸，確認5人健康狀態無虞後，逐一護送其涉溪脫困，結束一場虛驚。

但搜救人員表示，今年入秋後，颱風外圍環流、東北季風等旺盛，近期因奈格颱風影響，北部地區炸雨，中部山區前天午後開始降雨，昨天仍上山溯溪，衍生因湍流受困的狀況，讓自己身陷險境，救難人員也因此得涉險救援，令人無法認同。

而同樣地點在約半個月前也發生類似狀況，當時2名女子在尼莎颱風擾台期間去奧萬大北溪泡湯野營，10月16日返程下山時，也因山區降雨碰上野溪暴漲，兩人進退不得，同樣也是對外求援，當時透過直升機吊掛才將2人平安救下山。