鋼琴包裝木箱貨櫃夾藏鉅毒 調查局破上億元K他命

調查局航基站今年3月聯合財政部關務署基隆關等單位，在基隆某貨櫃場，由馬來西亞進口的7架鋼琴包裝木箱底部棧板挖空夾層內，查獲夾藏107.6公斤的3級毒品K他命，估計市價上億元，基隆地檢署近日依運輸毒品罪起訴趙姓貨主等8人。

據了解，調查局3月7日先在基隆一間貨櫃場場，查獲107.6公斤K毒，隔天又在台中市神岡區收貨倉庫，逮捕收貨、盯哨的史姓男子等7人，經溯源追查，又循線拘提準備裝毒品的張姓男子等3，7人經法院裁定羈押禁見後，調查局再溯源追查，最後將趙姓貨主逮捕到案。

另外，航機站與基隆站今年4 月15日在花蓮縣富里鄉及台北市士林區，破獲2座以未列管毒品先驅原料製毒工廠，現場共查扣成品近28公斤、液態成品約150公斤，是近年查獲首宗以未列管化學原料製造三級毒品工廠，產能及規模堪稱近期之最。

航基站去年獲報，指有販毒集團走私未經列管毒品原料來台，今年2月鎖定製毒集團余姓主嫌等人，疑以「玻璃粉」名義進口未列管之「2溴 3 ,4 亞甲基雙氧苯丙酮」來台製毒。

經深入追查，該集團將原料進口後，以「化整為零」方式，分批載運至台北市、新北 市 、 基隆市及南部地區不同地點存放， 10餘日後， 再將部原運至台北市士林區工廠，先小規模試做Methylone毒品 ，待技術成熟後，再將所有原料集中載運花蓮縣富里鄉偏僻山區租地鐵皮廠房製毒 。

因該廠區地形崎嶇，四周環山，出入僅靠1水泥階梯，難以貼近蒐證，期間又適逢雨季地濕滑難行， 惡劣環境讓專案小組吃足苦頭，專案小組出動各式蒐證器材，甚至利用空拍機取得犯罪事證，並掌控取得犯罪事證及製毒期程。

由於該原料侵蝕性強，易造易造成眼、耳、成眼、耳、鼻等器官極度不適，工廠內余姓、朱姓製毒師傅身著防護衣、戴上面罩及耳塞，全然不知查緝人員已封鎖邊周邊，２人被捕時均驚嚇不知所措。