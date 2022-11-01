快訊

豪雨狂炸！台鐵平溪線停駛到18時 7車站受影響

梨泰院悲劇再添1死！20多歲女重傷宣告不治 累計156死151傷

中山高汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋼琴包裝木箱貨櫃夾藏鉅毒 調查局破上億元K他命

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局航基站今年3月聯合財政部關務署基隆關等單位，在基隆某貨櫃場，由馬來西亞進口的7架鋼琴包裝木箱底部棧板挖空夾層內，查獲夾藏107.6公斤的3級毒品K他命，估計市價上億元，基隆地檢署近日依運輸毒品罪起訴趙姓貨主等8人。

據了解，調查局3月7日先在基隆一間貨櫃場場，查獲107.6公斤K毒，隔天又在台中市神岡區收貨倉庫，逮捕收貨、盯哨的史姓男子等7人，經溯源追查，又循線拘提準備裝毒品的張姓男子等3，7人經法院裁定羈押禁見後，調查局再溯源追查，最後將趙姓貨主逮捕到案。

另外，航機站與基隆站今年4 月15日在花蓮縣富里鄉及台北市士林區，破獲2座以未列管毒品先驅原料製毒工廠，現場共查扣成品近28公斤、液態成品約150公斤，是近年查獲首宗以未列管化學原料製造三級毒品工廠，產能及規模堪稱近期之最。

航基站去年獲報，指有販毒集團走私未經列管毒品原料來台，今年2月鎖定製毒集團余姓主嫌等人，疑以「玻璃粉」名義進口未列管之「2溴 3 ,4 亞甲基雙氧苯丙酮」來台製毒。

經深入追查，該集團將原料進口後，以「化整為零」方式，分批載運至台北市、新北 市 、 基隆市及南部地區不同地點存放， 10餘日後， 再將部原運至台北市士林區工廠，先小規模試做Methylone毒品 ，待技術成熟後，再將所有原料集中載運花蓮縣富里鄉偏僻山區租地鐵皮廠房製毒 。

因該廠區地形崎嶇，四周環山，出入僅靠1水泥階梯，難以貼近蒐證，期間又適逢雨季地濕滑難行， 惡劣環境讓專案小組吃足苦頭，專案小組出動各式蒐證器材，甚至利用空拍機取得犯罪事證，並掌控取得犯罪事證及製毒期程。

由於該原料侵蝕性強，易造易造成眼、耳、成眼、耳、鼻等器官極度不適，工廠內余姓、朱姓製毒師傅身著防護衣、戴上面罩及耳塞，全然不知查緝人員已封鎖邊周邊，２人被捕時均驚嚇不知所措。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

調查局在花蓮玉里查獲先驅原料製毒工廠。圖／調查局提供
調查局在花蓮玉里查獲先驅原料製毒工廠。圖／調查局提供
調查局在鋼琴包裝木箱查獲上百公斤Ｋ他命。圖／調查局提供
調查局在鋼琴包裝木箱查獲上百公斤Ｋ他命。圖／調查局提供

毒品 基隆 北市

延伸閱讀

又鋸又動聽！台Youtuber彈奏米津玄師《KICK BACK》鏈鋸人造型大秀琴魔手速

影／夾娃娃店買毒品 見警慌隨手塞進機台縫 未料全都錄

毒品黏內褲騎車闖紅燈遭攔 警盤查他褲管掉出毒品糗了

差點冤枉民眾吸毒 毒品檢驗試劑呈現結果太慢讓警誤判

相關新聞

中山高汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

中山高南下汐止交流道右方的山壁，今天上午驚傳崩塌，土石滑落到南下往汐止出口及國道3號車道，造成大塞車。

國3北上苗栗段休旅車撞上防撞車 駕駛及乘客輕傷

國3高速公路北上136公里苗栗西湖溪上路段，今天上午10時左右，高公局外包廠商在內線車道執行撿拾掉落物及清掃作業時，1輛...

板橋「路邊停車格機車」大火！不明原因自燃…10車遭燒毀

新北市板橋區大觀路二段265巷3弄的路邊機車停車格，今天早上7點多有機車不明原因起火，警、消獲報趕抵，見熊熊大火緊急拉水...

男爬能高縱走高山症發作撐1天亡 睡袋裹屍等吊掛

一支8人登山隊攀登南投能高縱走，29日傳出有一隊友出現呼吸困難等高山症症狀，在三叉營地附近求援，但近期山區天候不佳，空勤...

612公車滑行路口自撞燈桿 司機心臟不適送醫搶救中

台北市士林區中山北路6段、士東路口，今早8時發生公車自撞燈桿車禍，47歲杜姓司機疑似因心臟不適，自撞中山北路、士東路東北...

雲林汽車修理廠深夜大火 1婦受困喪命火窟

雲林縣元長鄉西庒村一家汽修廠，今天凌晨起火，由於屋內盡是易燃物和油品，火勢一發不可收拾，消防隊趕到，火勢有蔓延的可能性，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。