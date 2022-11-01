板橋「路邊停車格機車」大火！不明原因自燃…10車遭燒毀

新北市板橋區大觀路二段265巷3弄的路邊機車停車格，今天早上7點多有機車不明原因起火，警、消獲報趕抵，見熊熊大火緊急拉水線搶救，雖然10分鐘順利撲滅火勢，也沒有人受傷，但共多達10輛機車遭燒毀，包含6輛全毀、4輛半毀，十分可觀。 警方不敢大意，著手調查是否人為縱火，調閱監視器畫面後大驚，發現該處早上7點5分就開始冒煙，7點15分出現火勢，當時均無可疑人、車經過，排除縱火，是機車自燃；詳細火災原因待進一步釐清。新北市板橋區大觀路二段265巷3弄的路邊機車停車格，今天早上7點多發生機車自燃意外，共10輛車遭燒毀，其中6輛全毀。記者翁至成／翻攝新北市板橋區大觀路二段265巷3弄的路邊機車停車格，今天早上7點多發生機車自燃意外，共10輛車遭燒毀，其中6輛全毀。記者翁至成／翻攝新北市板橋區大觀路二段265巷3弄的路邊機車停車格，今天早上7點多發生機車自燃意外，共10輛車遭燒毀，其中6輛全毀。記者翁至成／翻攝新北市板橋區大觀路二段265巷3弄的路邊機車停車格，今天早上7點多發生機車自燃意外，共10輛車遭燒毀，其中6輛全毀。記者翁至成／翻攝新北市板橋區大觀路二段265巷3弄的路邊機車停車格，今天早上7點多發生機車自燃意外，共10輛車遭燒毀，其中6輛全毀。記者翁至成／翻攝新北市板橋區大觀路二段265巷3弄的路邊機車停車格，今天早上7點多發生機車自燃意外，共10輛車遭燒毀，其中6輛全毀。記者翁至成／翻攝新北市板橋區大觀路二段265巷3弄的路邊機車停車格，今天早上7點多發生機車自燃意外，共10輛車遭燒毀，其中6輛全毀。記者翁至成／翻攝 縱火 監視器 新北
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