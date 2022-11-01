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高雄輕軌列車出車禍 轎車因共用路口閃過重罰

聯合報／ 記者林保光林巧璉／即時報導

高雄捷運輕軌列車今天上午發生車禍，1輛轎車要進光榮碼頭，未注意列車駛來，在輕軌軌道區撞上列車，僅駕駛汽車的男子左腳輕微擦傷。警方與捷運公司到場處理約半小時，警方因這路口是輕軌列車與一般汽機車共用路口，肇事的轎車車主才得以獲較輕的處罰。這是輕軌列車今年第12次車禍。

據高雄捷運公司表示，今天上午9點30分左右，高雄輕軌列車於「C11」真愛碼頭站往「C10」光榮碼頭站，下行至苓雅區英雄路口與1輛汽車碰撞，司機員立即機警緊急停車，安撫車上25名乘客並回報行車控制中心，引導乘客步行至C10車站，由行控中心調度線上列車載運旅客，高捷公司並以計程車機動協助C10至C11接駁作業。高捷公司認為是汽車未遵守交通號誌燈號，擦撞輕軌列車左前方車頭，造成局部受損。

高雄市捷運警察隊與苓雅警分局據報到場，發現駕駛客貨兩用車由楊姓男子（34歲）駕駛，楊因是光榮碼頭不斷電系統包商，他沿苓雅區海邊路南向北行駛，在英雄路要左轉光榮碼頭，未注意輕軌列車已從西向東下行，撞擊輕軌列車左前車頭，交通受阻，至近10點排除。輕軌列車車禍後，詳細受損狀況須待回廠進一步檢修，目前全線已恢復正常營運。

警方對雙方駕駛酒測，並未發現酒精反應。警方表示，由於英雄路輕軌區是與一般汽車共用路口，依道路交通管理處罰條例第45條開罰，可罰600元至1800元罰鍰，如果不是共用路口，將依大眾捷運法處罰，至少7500元起跳。

高雄輕軌列車今天上午與客貨兩用車出車禍，警方到場處理。記者林保光／翻攝
高雄輕軌列車今天上午與客貨兩用車出車禍，警方到場處理。記者林保光／翻攝
高雄輕軌列車今天上午與客貨兩用車出車禍，警方到場處理。圖／高捷公司提供
高雄輕軌列車今天上午與客貨兩用車出車禍，警方到場處理。圖／高捷公司提供
高雄輕軌列車今天上午與客貨兩用車出車禍，警方到場處理。記者林保光／翻攝
高雄輕軌列車今天上午與客貨兩用車出車禍，警方到場處理。記者林保光／翻攝

高雄輕軌 碼頭

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