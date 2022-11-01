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高雄輕軌今年第12撞！車上25名乘客無人傷亡

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導

高雄輕軌今早出「撞」況，列車在9點29分時在C11真愛碼頭站往C10光榮碼頭站間（英雄路口）與小客車發生碰撞，事發後約20分鐘後恢復正常營運。碰撞當時車上約有25名乘客，工作人員清車後引導步行，轉往光榮碼頭站搭車，也出動計程車機動協助兩站間接駁。此為輕軌今年第12起事故。

高雄捷運公司表示，列車與一輛小客車發生碰撞時，司機員立即機警緊急停車，安撫車上旅客並回報行車控制中心，車上乘客約25人均沒有受傷，清車後引導步行至光榮碼頭站由行控中心調度線上列車繼續載運旅客，

高捷表示，事故初步判斷是汽車未遵守交通號誌燈號，擦撞輕軌列車左前方車頭，造成車頭局部損傷。後續在9點47分，經警方現場鑑識完畢，事故列車已可移動，詳細受損狀況須待回廠進一步檢修。本案後續如警方確定肇事責任為汽車駕駛違規，高捷公司將會進行求償。

此為今年輕軌第12件事故，高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲，用路人行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。事故不僅有損害賠償問題，交通違規罰款，高捷也將視情節狀況提以公共危險罪論處。

高雄輕軌出「撞」況，列車今早9點半左右在英雄路口與1輛汽車發生碰撞，無人傷亡。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌出「撞」況，列車今早9點半左右在英雄路口與1輛汽車發生碰撞，無人傷亡。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌

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