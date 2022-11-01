影／新北公寓凌晨火警救出7人 一對母子送醫

新北市新莊區今天凌晨傳出住宅火警，自立街1處公寓冒煙但無明顯火勢，警方和消防隊獲報趕抵，自屋內共疏散7人，其中2人預防性送醫，只有1個房間燃燒少量衣服雜物並波及冷氣機，起火原因待查。

這起火警發生在凌晨3時50分左右，1幢5層舊公寓的2樓住戶報案聲稱家裡房間冒煙、但是沒有火光，消防隊趕抵立刻疏散住戶，並拉水線進入房間射水滅火，只有角落衣服雜物堆極小面積悶燒、煙燻波及上方冷氣機和牆壁。

消防隊從失火的房間救出41歲黃女和她的12歲廖姓兒子，2人同住1個小房間，男童非常清醒，母親卻意識不清無法應答，令消防隊員感到很奇怪，最後2人同時送至衛福部台北醫院。