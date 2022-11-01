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影／新北公寓凌晨火警救出7人 一對母子送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區今天凌晨傳出住宅火警，自立街1處公寓冒煙但無明顯火勢，警方和消防隊獲報趕抵，自屋內共疏散7人，其中2人預防性送醫，只有1個房間燃燒少量衣服雜物並波及冷氣機，起火原因待查。

這起火警發生在凌晨3時50分左右，1幢5層舊公寓的2樓住戶報案聲稱家裡房間冒煙、但是沒有火光，消防隊趕抵立刻疏散住戶，並拉水線進入房間射水滅火，只有角落衣服雜物堆極小面積悶燒、煙燻波及上方冷氣機和牆壁。

消防隊從失火的房間救出41歲黃女和她的12歲廖姓兒子，2人同住1個小房間，男童非常清醒，母親卻意識不清無法應答，令消防隊員感到很奇怪，最後2人同時送至衛福部台北醫院。

公寓內另有3個大人、2個小孩自行逃出，都沒有受傷。詳細起火原因尚待消防局火調人員鑑識分析調查。

新莊區自立街公寓今天凌晨傳出火警，消防隊和警方迅速疏散住戶並滅火。記者林昭彰／翻攝
新莊區自立街公寓今天凌晨傳出火警，消防隊和警方迅速疏散住戶並滅火。記者林昭彰／翻攝
新莊區自立街公寓今天凌晨傳出火警，消防隊和警方迅速疏散住戶並滅火。記者林昭彰／翻攝
新莊區自立街公寓今天凌晨傳出火警，消防隊和警方迅速疏散住戶並滅火。記者林昭彰／翻攝
1名婦人意識不清無法應答，被救護車送醫。記者林昭彰／翻攝
1名婦人意識不清無法應答，被救護車送醫。記者林昭彰／翻攝

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