誇張！酒駕逆向上國道釀兩車對撞事故 幸3人只受輕傷

國道10號高雄支線東向33公里旗山端，昨晚發生兩車對撞事故，共造成雙方駕駛及一名乘客受傷，且事故一度造成主線道封閉一個小時，所幸，3人傷勢不嚴重；初步了解，事故主因為其中一名駕駛酒駕導致逆向對撞他車釀禍，警詢後，將人依公共危險罪移送，另針對違規部分依法開罰。

60歲黃姓男子昨晚9時45分許，駕駛黑色轎車行經國道10號東向33.3公里處時，逆向往西行駛在內側車道，導致駕駛銀色轎車的57歲徐姓男子閃避不及，兩車發生對撞。

這起事故，一度造成，主線暫時管制封閉，經國道警察到場協處，才於10時48分排除路況，恢復通行；共造成3人受傷，黃男肋骨骨折，徐男胸壁挫傷，與徐同車的乘客則是腰臀挫傷，都意識清楚，所幸，傷勢都不嚴重；送醫救治，無生命危險。

初步調查，黃男經醫院抽血檢測，換算呼氣濃度酒測值達每公升0.65毫克，已達不能安全駕駛的標準，且明顯違法，警詢後，將人依公共危險罪移送，另針對違規逆向行駛的部分，依道路交通管理處罰條例開罰。