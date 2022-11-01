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桃園女返國坐客運睡著受困車內 半夜驚醒急報警求助
桃園市一名女子昨晚自松山機場返國，搭乘客運要到終點站中壢火車站，半途太累、躺在後方座椅睡著，抵達後司機沒發現，車子開到了位在八德區的維修廠，她半夜醒來驚覺受困報警，順利獲救。
八德警分局廣興派出所警員吳岱軒、李萱瑩今天0時許接獲報案，一名女子自稱被困在八德區新生路桃園客運霄裡廠的公車上，兩人趕到現場後，因天色昏暗，而且現場停放近30部公車，不知道人被困在哪裡。
員警主動聯繫報案人，並在現場一部一部清查，終於在深處的一部客運上發現丁姓女子（19歲），立即聯絡警衛協助開門，才結束虛驚一場。
警方詢問得知，丁女是上班族，剛從松山機場返國，要坐客運到終點站中壢火車站，但是因為太疲累不小心睡著，而且是在後面座位躺著，所以司機沒有發現車上還有人，開到公車停放處後就下班了。
警方隨後幫忙丁女叫計程車，讓她自行返家，丁也非常感激警方的積極協助。
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