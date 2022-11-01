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男爬能高縱走高山症發作撐1天亡 睡袋裹屍等吊掛

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

一支8人登山隊攀登南投能高縱走，29日傳出有一隊友出現呼吸困難等高山症症狀，在三叉營地附近求援，但近期山區天候不佳，空勤無法出動，而在地面搜救隊挺進同時，該隊員已OHCA，目前遺體已先用睡袋包裹，待直升機吊掛下山。

南投縣消防局指出，該支8人登山隊25日從屯原登山口入山，攀登能高安東軍縱走，預計30日由奧萬大下山，但29日在三叉營地附近求援，稱一名56歲男隊友高山症發作，呼吸困難，停留該處待救，當下即組搜救隊挺進，並申請空勤。

但因近期山區天候狀況不佳、雲層太厚，直升機無法出勤，搜救隊從地面挺進救援地點，腳程又要2天時間，為縮短搶救時效，且當時該名山友尚能行走，因此便在隊友攙扶下緩慢下山，以紓緩高山症症狀，不料，苦撐一天仍傳出不幸消息。

搜救人員表示，前天中午左右，先是遇到待救者同團3人，他們表示待救者疑似OHCA（到院前無呼吸心跳），位置已從三叉營地移往第一獵寮，當下他們立刻回報前進指揮所，並申請直升機吊掛，但仍因天氣無法出動空勤，便持續挺進。

搜救隊昨天凌晨總算接觸到待救的男山友，並確認患者已死亡，但因暫時無法調遣空勤吊掛，經評估，先用睡袋、帳篷將遺體包裹，並放置在第一獵寮附近，相關搜救人員及其他山友先撤退，目前均已平安下山。

南投縣消防局表示，因近日天候不佳直升機無法執行吊掛，經與死者家屬討論同意，待天氣好轉再申請直升機搭載搜救人員，前往安東軍山三叉營地附近，由搜救人員拖拉大體至適合地點，再將死者遺體吊掛下山。

南投仁愛能高安東軍縱走是熱門登山路線，但傳出有山友因高山症發作身亡消息。圖／南投林管處提供
南投仁愛能高安東軍縱走是熱門登山路線，但傳出有山友因高山症發作身亡消息。圖／南投林管處提供

直升機 南投 山友

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