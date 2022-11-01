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影／七旬婦突遇侄子要借錢 警一招「開視訊」戳破騙局
台中市七旬陳姓婦人在上月底要到郵局匯款10萬元，還跟行員告知「侄子有急用」，但陳婦是匯款生手，行員懷疑遭詐，通知警方到場，警方判斷是「猜猜我是誰」的老哏詐騙，要陳婦侄子開視訊，對方拒絕接聽，當場戳破歹徒騙局。
第二警分局文正所警員黎祐成、許皓宇，上月28日下午1時許，接獲北區五權郵局通報，陳姓婦人（74歲）神色緊張要匯款10萬元，不過行員發現，陳婦填寫匯款單時頻出錯，認為陳婦是偶然性的匯款，經關懷詢問後，陳婦告知，侄子突然以LINE致電，告知需要幫忙償還10萬元貨款，行員判定是常見假冒親友的「猜猜我是誰」詐騙報警。
陳婦表示，稍早接到自稱侄子的帳號來電，因對方一開口即以台語輕喚「姑姑，我是○○○」，因為侄子在外地工作，認定有困難需要幫忙，因此趕緊前往銀行匯款，對方講出的就是侄子的姓名，而且聲音也很類似，所以沒想到是詐騙。
警方拿過陳婦手機後，以視訊電話方式，撥打該名自稱是陳婦侄子的帳號，對方始終未接電話後，警方即告知陳婦，若是本人，何不直接現出臉孔，讓家人放心，陳婦此時才相信遇到詐騙集團，最後再向親友確認後，陳婦侄子確無向陳婦借款一事。
第二警分局長陳家銘提醒，「猜猜我是誰」為元老級詐騙手法，許久疏於聯繫之親友來電，若談及「借款」、「投資」等相關話題，務必以「視訊」方式確認對方真實身分，切勿輕信腦海中曾經聽過的「聲音」，可能為網路盜圖的「照騙」，多一步確認，少一分詐騙之可能。
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