快訊

豪雨狂炸！台鐵平溪線停駛到18時 7車站受影響

梨泰院悲劇再添1死！20多歲女重傷宣告不治 累計156死151傷

中山高汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄女順手牽羊成網路紅人 10天後再偷錢被抓下跪求饒

聯合報／ 記者林保光／即時報導

黃姓女子10天前涉嫌偷二手商店老闆娘的財物，剛經警方移送法辦，今天凌晨她又偷美髮店員工財物，去通信行盜刷信用卡，被準備化妝參加萬聖節活動的失主追去抓人；她當場跪求不要報警，仍由據報趕到的員警逮捕移送法辦。

據了解，昨天深夜11時許，黃姓女子（36歲）到高雄市前金區六合二路某美髮店做頭髮，趁機涉嫌偷走美髮店3名員工的皮包，內有現金共計7500元及信用卡4張逃逸。

失竊信用卡的美髮店許姓女員工，馬上向發卡銀行掛失，約半小時後，今天凌晨零時許，接獲銀行客服來電，表示她的信用卡在前金區自立一路有使用紀錄，黃女報警並與正化妝要參加萬聖節活動的同事，趕去通信行，正揪住涉案的黃女。

黃女一再央求員不要抓她，稱她願意賠償，甚至下跪請求不要報警，但不久新興警分局員警立即到場逮捕她，查出她偷走美髮店員工的信用卡後，已經到通信行盜刷買手機，再度回通信行要再盜刷即被捕。

據悉，黃女於10月21日晚間，也曾在高雄市左營區富國路某二手商店，偷走老闆娘的皮包，內有現金2萬3000元，經店家親戚將監錄影像貼上臉書社群，左營警分局員警查出她的住處，10月25日赴她住處通知她到案，她承認偷錢，且已經花光這筆錢，經查出她曾涉及8次竊案，便依竊盜罪嫌移送法辦，不料仍再度涉案。

黃姓女子（左）涉嫌偷錢、盜刷信用卡，被美髮店員工抓住，下跪求饒。圖／擷自臉書爆料公社
黃姓女子（左）涉嫌偷錢、盜刷信用卡，被美髮店員工抓住，下跪求饒。圖／擷自臉書爆料公社
黃姓女子（蹲者）涉嫌偷錢、盜刷信用卡被捕。圖／擷自臉書爆料公社
黃姓女子（蹲者）涉嫌偷錢、盜刷信用卡被捕。圖／擷自臉書爆料公社
黃姓女子（左）涉嫌偷錢、盜刷信用卡，被化妝要參加萬聖節活動的美髮店員工抓住。圖／擷自臉書爆料公社
黃姓女子（左）涉嫌偷錢、盜刷信用卡，被化妝要參加萬聖節活動的美髮店員工抓住。圖／擷自臉書爆料公社
黃姓女子（右）涉嫌偷錢、盜刷信用卡，被化妝要參加萬聖節活動的美髮店員工抓住。圖／讀者提供
黃姓女子（右）涉嫌偷錢、盜刷信用卡，被化妝要參加萬聖節活動的美髮店員工抓住。圖／讀者提供

信用 盜刷 萬聖節

延伸閱讀

穿女內衣手淫還揚言性侵朋友妻 高雄噁男挨告下場慘了

台積電11月高雄徵技術員 年薪超過70萬元

高雄科技公司廠房火警 火煙竄燒照亮夜空

高雄捷運黃線機廠動土 柯志恩：完工更重要

相關新聞

國道1號南向10.1公里處汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

國道1號南向10.1公里處南下汐止交流道右方的山壁，今天上午驚傳崩塌，土石滑落到南下往汐止出口及國道3號車道，造成大塞車。

國3北上苗栗段休旅車撞上防撞車 駕駛及乘客輕傷

國3高速公路北上136公里苗栗西湖溪上路段，今天上午10時左右，高公局外包廠商在內線車道執行撿拾掉落物及清掃作業時，1輛...

板橋「路邊停車格機車」大火！不明原因自燃…10車遭燒毀

新北市板橋區大觀路二段265巷3弄的路邊機車停車格，今天早上7點多有機車不明原因起火，警、消獲報趕抵，見熊熊大火緊急拉水...

男爬能高縱走高山症發作撐1天亡 睡袋裹屍等吊掛

一支8人登山隊攀登南投能高縱走，29日傳出有一隊友出現呼吸困難等高山症症狀，在三叉營地附近求援，但近期山區天候不佳，空勤...

612公車滑行路口自撞燈桿 司機心臟不適送醫搶救中

台北市士林區中山北路6段、士東路口，今早8時發生公車自撞燈桿車禍，47歲杜姓司機疑似因心臟不適，自撞中山北路、士東路東北...

雲林汽車修理廠深夜大火 1婦受困喪命火窟

雲林縣元長鄉西庒村一家汽修廠，今天凌晨起火，由於屋內盡是易燃物和油品，火勢一發不可收拾，消防隊趕到，火勢有蔓延的可能性，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。