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高雄女順手牽羊成網路紅人 10天後再偷錢被抓下跪求饒
黃姓女子10天前涉嫌偷二手商店老闆娘的財物，剛經警方移送法辦，今天凌晨她又偷美髮店員工財物，去通信行盜刷信用卡，被準備化妝參加萬聖節活動的失主追去抓人；她當場跪求不要報警，仍由據報趕到的員警逮捕移送法辦。
據了解，昨天深夜11時許，黃姓女子（36歲）到高雄市前金區六合二路某美髮店做頭髮，趁機涉嫌偷走美髮店3名員工的皮包，內有現金共計7500元及信用卡4張逃逸。
失竊信用卡的美髮店許姓女員工，馬上向發卡銀行掛失，約半小時後，今天凌晨零時許，接獲銀行客服來電，表示她的信用卡在前金區自立一路有使用紀錄，黃女報警並與正化妝要參加萬聖節活動的同事，趕去通信行，正揪住涉案的黃女。
黃女一再央求員不要抓她，稱她願意賠償，甚至下跪請求不要報警，但不久新興警分局員警立即到場逮捕她，查出她偷走美髮店員工的信用卡後，已經到通信行盜刷買手機，再度回通信行要再盜刷即被捕。
據悉，黃女於10月21日晚間，也曾在高雄市左營區富國路某二手商店，偷走老闆娘的皮包，內有現金2萬3000元，經店家親戚將監錄影像貼上臉書社群，左營警分局員警查出她的住處，10月25日赴她住處通知她到案，她承認偷錢，且已經花光這筆錢，經查出她曾涉及8次竊案，便依竊盜罪嫌移送法辦，不料仍再度涉案。
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