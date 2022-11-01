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雲林汽車修理廠深夜大火 1婦受困喪命火窟

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣元長鄉西庒村一家汽修廠，今天凌晨起火，由於屋內盡是易燃物和油品，火勢一發不可收拾，消防隊趕到，火勢有蔓延的可能性，趕緊架設水線救火，雖深夜仍有多消防車趕抵支援，屋內幸有一人逃出，因傳出屋內仍有人受困，加上火勢大，消防隊在控制火勢後，攻堅進屋查看，發現邱姓婦人已燒成焦屍在二樓的樓梯口，深夜惡火奪走一命，警方和消防隊將進一步鑑定起火原因。

今天清晨零時三十分許，元長鄉一處住宅發生火警，元長、北港、東勢及第二大隊的消防隊陸續趕往搶救，初報屋內疑似有1老婦人受困。

消防隊抵達時這家住宅和汽修廠合一的屋子已全面燃燒，當時屋內一男子逃出，發現其母親並未跟著他一起逃出來，遍尋不著，懷疑仍受困屋內，一度想再衝進屋救母親，因火勢大被消防員勸下，由於疑有婦人受困屋內，消防局加派公園、土庫、虎尾、褒忠、崙背共出動各式消防車16車32名警消，現場由第二大隊大隊長沈俊興指揮搶救。

汽修廠全面燃燒，因火載量大有擴大延燒之虞，搶救困難，消防隊從四方灌救，約一個小時火勢才獲控制，搜救人員才進屋查看，在二樓離樓梯口約五公尺處找到受困邱姓婦人(56歲)，全身焦黑明顯死亡，火勢直到1點58火勢才撲滅。

了解，這汽修廠的兩名兒子平時和母親同住，邱婦住在二樓，這起火警造成一人死亡，消防隊及警方進一步鑑定處理中。

元長一家汽修廠深夜大火，一人喪生火窟。圖／雲林縣消防局提供
元長一家汽修廠深夜大火，一人喪生火窟。圖／雲林縣消防局提供
元長一家汽修廠深夜大火，一人喪生火窟。圖／雲林縣消防局提供
元長一家汽修廠深夜大火，一人喪生火窟。圖／雲林縣消防局提供
元長一家汽修廠深夜大火，一人喪生火窟。圖／雲林縣消防局提供
元長一家汽修廠深夜大火，一人喪生火窟。圖／雲林縣消防局提供

兒子 北港 雲林

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