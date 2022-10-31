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亞洲車神陳和皇創中華安駕學會 助消防同仁安全駕駛

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台灣越野拉力賽車手陳和皇，有感於消防等救災單位第一線人員辛勞，想把安全開車觀念普及社會，今天宣布成立「中華安駕學會」，積極推廣安全駕駛，並推動台灣法規跟國際接軌。消防署長蕭煥章、前奧林匹克文化暨傳承委員會主席吳經國等人到場響應，蕭肯定陳的作為，說「一直努力讓每輛救災車安全開出去，都能安全開回來，如今有了中華安駕學會真好」。

陳和皇曾連續12年奪下亞洲越野拉力賽分組冠軍，相當了得，因此有「亞洲車神」稱號。陳今天在華山文創園區舉辦「中華安駕學會成立記者會」，表示自己有很多國際高規格比賽經驗，也曾多次協助消防單位車輛訓練，慢慢發現救災和比賽其實很像，「都是跟時間賽跑，怎麼在最短的時間內完成任務」，認為消防救災人員要有精進的駕駛技術，也希望為台灣做點事，所以創立學會。

陳和皇還說，觀察到國外的消防精英都會代表國家賽車，詢問得知，越野拉力賽和救災一樣，環境和地形都是不可知的考驗，更興起了想把比賽經驗帶回台灣的念頭，傳承給第一線的消防人員。陳表示，未來期許災害發生，消防救災人員都能安全駕車，穿越種種地形障礙，迅速將救災重型機械和救援人力安全送達目的地。

中華安駕學會是⾮營利公益性社團，宗旨是推廣安全駕駛，細節包含，針對消防、救災、軍事等特殊單位的編制人員，精進車輛駕駛技術、安全駕駛方式、車輛電子配備暨機械運作原理等；全民安全駕駛與禮儀教育；越野安全駕駛與禮儀及生態保護教育；國際車輛法規及安全駕駛學術與技術交流。

消防署長蕭煥章到場致詞說，消防署不斷致力維護消防同仁駕車安全，每次開車出勤救災救護，都希望同仁有比一般駕駛更高的開車技術，常常說「希望每輛救災車安全開出去，都能安全開回來」，如今中華安駕學會成立，對消防救災同仁完全是正面幫助，非常感謝陳和皇團隊，未來雙方會積極互動。

陳和皇曾連續12年奪下亞洲越野拉力賽分組冠軍，相當了得，因此有「亞洲車神」稱號。記者翁至成／攝影
陳和皇曾連續12年奪下亞洲越野拉力賽分組冠軍，相當了得，因此有「亞洲車神」稱號。記者翁至成／攝影
陳和皇今天宣布成立「中華安駕學會」，目標積極推廣安全駕駛。圖為學會成員大合照。記者翁至成／攝影
陳和皇今天宣布成立「中華安駕學會」，目標積極推廣安全駕駛。圖為學會成員大合照。記者翁至成／攝影
中華安駕學會創始人陳和皇（右）、消防署長蕭煥章（中）、前奧林匹克文化暨傳承委員會主席吳經國（左）在台上一同合影。記者翁至成／攝影
中華安駕學會創始人陳和皇（右）、消防署長蕭煥章（中）、前奧林匹克文化暨傳承委員會主席吳經國（左）在台上一同合影。記者翁至成／攝影
陳和皇今天宣布成立「中華安駕學會」，目標是積極推廣安全駕駛。記者翁至成／攝影
陳和皇今天宣布成立「中華安駕學會」，目標是積極推廣安全駕駛。記者翁至成／攝影
陳和皇曾連續12年奪下亞洲越野拉力賽分組冠軍，相當了得，因此有「亞洲車神」稱號。記者翁至成／攝影
陳和皇曾連續12年奪下亞洲越野拉力賽分組冠軍，相當了得，因此有「亞洲車神」稱號。記者翁至成／攝影

越野 賽車手

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