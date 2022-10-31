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貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中
巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船今天下午在彰化風場航道東側緩衝區主機故障棄船，船上有17名船員，其中5人已由長榮公司長源號貨櫃輪投擲救生筏救起，另12人搭救生艇尚在漂流，下落不明，該輪今晚8點45分沉沒，海巡署已出動艦艇，空勤總隊派出直升機搜尋搶救中。
航港局中部航務中心表示，航港局海事中心接獲基隆海岸電台通報，巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船今天準備到台中港，下午3點10分在彰化風場航道東側緩衝區距岸14浬處海域主機故障棄船，17名船員中，5人已由長榮公司長源號貨櫃輪投擲救生筏救起，另12人搭救生艇尚在漂流下落不明。
航港局海事中心轉國搜中心，國搜中心表示，經評估可以派飛機前往救援，空勤總隊派救援人員，並請彰化VTS中心持續監控該船動向及回報最新情況，以無線電向鄰近船舶廣播及個別示警。
航港局中部航務中心成立緊急應變小組，請基隆海岸電台轉知鑫順一號於棄船前關閉油閥，攜帶油料紀錄簿，航務中心並發布航船布告，經連繫船代目前由高雄船東連繫拖船業者尋求協助中。
海巡署獲報出動艦艇及空勤總隊直升機搶救搜尋，海巡署也已派新竹艦、台北艦前往搜尋中，行政院國搜中心請空勤總隊派機前往救援，因海象不佳無法救援；今晚再轉知海巡署通報「新竹艦」抵達現場，台北艦從台中港出發，預計今晚12點抵達加入搜救。
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