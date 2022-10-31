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不滿鄰桌客人太吵 火爆男將對方筆電從二樓丟出窗外

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

49歲的鄭姓男子因在餐飲店，不滿鄰桌客人莊姓男子、陳姓女子講話太大聲，竟然直接將莊男、陳女等人的筆記型電腦、滑鼠、行動電源等，從2樓丟到店外，幸好未砸傷人；萬華警分局獲報後，出動大批警員到場，逮捕鄭男，警詢後依毀損罪嫌送辦。

警方表示，有竊盜詐欺、傷害前科的鄭男，30日晚間近11點多時，在萬華區成都路上的某間餐飲店用餐，這時鄭因認為坐在隔壁桌的莊男（21歲）、陳女（21歲）等人太吵，感到不滿。

鄭男一氣之下就上前，將莊男、陳女等人的筆電、滑鼠、行動電源從餐飲店2樓丟到店外；轄區警方萬華分局西門町派出所獲報，以為有人砸店，派出8名警員趕到現場。

員警到場詢問鄭男，他起初還辯稱是「有東西不見」，直到員警質疑東西不見為什麼要摔東西，鄭才坦承是「覺得他們很吵」。雙方被帶回派出所後，莊男、陳女等人提出告訴，警詢後鄭被依毀損罪嫌被送辦。

鄭男不滿鄰桌客人聲音大，一氣下將其他客人筆電丟出窗外。記者邱奕能／翻攝
鄭男不滿鄰桌客人聲音大，一氣下將其他客人筆電丟出窗外。記者邱奕能／翻攝

西門町 詐欺 竊盜

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