不滿鄰桌客人太吵 火爆男將對方筆電從二樓丟出窗外

49歲的鄭姓男子因在餐飲店，不滿鄰桌客人莊姓男子、陳姓女子講話太大聲，竟然直接將莊男、陳女等人的筆記型電腦、滑鼠、行動電源等，從2樓丟到店外，幸好未砸傷人；萬華警分局獲報後，出動大批警員到場，逮捕鄭男，警詢後依毀損罪嫌送辦。

警方表示，有竊盜、詐欺、傷害前科的鄭男，30日晚間近11點多時，在萬華區成都路上的某間餐飲店用餐，這時鄭因認為坐在隔壁桌的莊男（21歲）、陳女（21歲）等人太吵，感到不滿。

鄭男一氣之下就上前，將莊男、陳女等人的筆電、滑鼠、行動電源從餐飲店2樓丟到店外；轄區警方萬華分局西門町派出所獲報，以為有人砸店，派出8名警員趕到現場。