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影／惡劣外送員蓄意衝撞6旬翁 竟「一口價2000元」和解走人
熊貓外送員金姓男子前天晚上騎車行經景美橋前，停等紅燈準備過橋往台北市，因超車問題，跟一名同樣在機車格等紅燈的腳踏車老翁起口角，孰料理論不到30秒，金男竟直接催油門擊落老翁，誇張的是，共衝撞4次，期間還出腳飛踢。警方獲報趕抵，金男坦承衝撞，態度無賴問老翁能不能和解，「一口價」掏出2000塊現金，老翁埋單，雙方未進派出所各自離去。
警方29日晚上9點35分獲報，新店區寶慶街與順安街口有車禍趕抵，現場是機車外送員跟腳踏車擦撞，腳踏車物品散落一地，警方查看認為不像車禍，詢問經過，外送員金男（38歲）不諱言說，因行車糾紛起口角，蓄意衝撞侯姓老翁（66歲）。
警方大驚，觀察現場狀況，發現侯翁自行車損壞、腿部也瘀青，員警正要再細問詳細經過，外送員金男主動表示想走和解，稱願意付錢，並問老翁「2000塊接不接受？能不能啦？」當場掏出2000元現金，老翁收下鈔票後同意和解；現場員警也確認老翁不提告，當場讓雙方離去。
事發經過被民眾行車記錄器下，放在「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」平台，標題寫下「【惡意衝撞】 熊貓大馬路上，撞飛阿北鐵馬」，由於影片太勁爆，許多網友爭相討論，有人說「感覺事情沒那麼簡單」，也有人說「不管前面發生什麼事，後續這個動作很要不得，可以直接法辦！」對此，警方指出，由於當事人沒有提告毀損、傷害，員警未製作筆錄，依規定抄登資料後就請雙方離去。
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