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超車撞對向路緣石 金門大橋通車後5小時「首撞」逃逸

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

橫跨大小金門的金門大橋在昨天下午3時通車，當晚8時就有輛往烈嶼端的自小客車在橋面操作不當，僅5小時，撞上對向路緣石，成為通橋後「首撞」。金城警分局表示，已循線追查並通知許姓駕駛到案說明，依法最高將可罰5400元，吊扣駕照3個月，呼籲民眾行經金門大橋務必依規定速限行駛。

昨晚有輛自小客車由金門大橋湖下端往烈嶼端方向行駛時，於橋面上因自行操作不當，跨越黃雙線撞上對向橋面路緣石，事故影像於網路上轉傳，造成在地民眾議論。

金城警分局說明，獲得訊息後立即著手調查，循線查得肇事自小客車及許姓男子駕駛，並通知到案說明後，依道路交通管理處罰條例第47條第1項，駕車行經設有狹橋路段超車及第62條第1項汽車駕駛人駕駛汽車肇事逃逸等開罰。

金城分局呼籲，金門大橋依天候狀況有不同的速限規定，用路人務必依速限行駛，不可超速。橋上的「行人及自行車專用道」，是專供行人及自行車行駛使用，汽、機車不得行駛於該專用道上，另橋面上的分向限制線也請勿跨越，違反者依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款及第16款規定，處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

橋面上禁止不當超車，違反者依第47條第1項規定，處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰；橋面上不得隨意臨時停車或停車，違反者依第55條第1項第1款及第55條第1項第1款規定，處新台幣300元以上1200元以下罰鍰。

另外，金城分局提醒，駕駛汽機車、騎乘自行車或行人，行經金門大橋時，務必要遵守通行的相關規定，上橋前注意相關行駛資訊，勿走錯車道。金門大橋通車後，因車潮眾多，容易造成交通阻塞的情形發生，下橋後要前往金寧鄉或金沙鎮，盡量避免經由市區道路前往，如此可分散車潮，金城分局也將持續橋面及下橋端的交通疏導及稽查工作，以確保行車安全。

金門大橋通車當晚，就有輛往烈嶼端的自小客車在橋面操作不當而撞上對向路緣石，成為通橋後「首撞」。圖／金城分局提供
金門大橋通車當晚，就有輛往烈嶼端的自小客車在橋面操作不當而撞上對向路緣石，成為通橋後「首撞」。圖／金城分局提供

金門大橋 車禍

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