他拿偽鈔消費被識破落跑 掉一隻鞋成破案關鍵

吳姓男子去年持千元假鈔到新北市新莊區一間小吃店消費，騙走店家950元與芋頭圓一包；兩周後他故技重施，又跑到同家店消費，被老闆當場認出喊「抓人」，吳男倉皇落跑，卻在途中掉了一隻鞋，被警方以鞋尋人順利逮捕，新北地檢署今依偽造貨幣起訴。

檢警調查，吳男去年11月29日，先以千元假鈔在新莊自治街一間小吃攤買芋頭圓，還不法獲得找零950元，後來攤商才發現是假鈔，本想自認倒霉，孰料兩週後吳男又拿著假鈔跑到同間攤商消費，被攤商一眼認出是假鈔，大喊「抓人」，嚇得吳男立刻逃跑，倉皇中還掉了右鞋。