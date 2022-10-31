他拿偽鈔消費被識破落跑 掉一隻鞋成破案關鍵
吳姓男子去年持千元假鈔到新北市新莊區一間小吃店消費，騙走店家950元與芋頭圓一包；兩周後他故技重施，又跑到同家店消費，被老闆當場認出喊「抓人」，吳男倉皇落跑，卻在途中掉了一隻鞋，被警方以鞋尋人順利逮捕，新北地檢署今依偽造貨幣起訴。
檢警調查，吳男去年11月29日，先以千元假鈔在新莊自治街一間小吃攤買芋頭圓，還不法獲得找零950元，後來攤商才發現是假鈔，本想自認倒霉，孰料兩週後吳男又拿著假鈔跑到同間攤商消費，被攤商一眼認出是假鈔，大喊「抓人」，嚇得吳男立刻逃跑，倉皇中還掉了右鞋。
檢警「以鞋追人」鎖定吳男，吳男還不認罪，稱他不知道拿的是假鈔，會逃跑是因為被老闆懷疑，大喊要抓他他才跑掉，但檢方以監視器畫面、吳男掉的鞋子等證物，加上吳男曾在台北市因類似案件被警方移送法辦，不採信吳男說詞，依行使偽造紙幣罪起訴。
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