高雄疑傳選舉暴力 里長候選人控現任里長打傷助手

九合一選舉進入肉搏戰，高市鳳山區傳疑似選舉暴力案件；善美里長候選人尚廉迪今指控26日和79歲蘇姓助選員在選區拜票時，現任里長蔡瑞勳騎機車經過，和蘇起口角，蘇遭蔡打傷，蘇已提告蔡涉嫌傷害；但蔡否認動手，指蘇是自導自演，警方已受理傷害案，將釐清案情。

善美里長候選人尚廉迪受訪時指出，10月26日他和蘇姓助選員在選區徒步拜票時，現任里長蔡瑞勳騎機車經過時，對著蘇男辱罵，2人起口角後，蔡動手打傷蘇，蘇隨後至診所驗傷，並檢具驗傷單，至鳳山警分局五甲所報案，控告蔡涉嫌傷害。

今年選舉不打算爭取連任的善美里現任里長蔡瑞勳，蔡說，蘇男先前曾介紹他買一款保健食品，聲稱要價3500元，但後來他才知東西原價只有2000元，當時還有促銷，買一送一，他發現被騙和蘇在派出所和解，蘇有還錢。