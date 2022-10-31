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缺支持對象號碼 男剪其他選區同號旗幟貼車上宣傳

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東吳姓男子支持某鄉5號鄉長候選人，想幫忙宣傳，竟異想天開將台東市選區，5號陳姓市民代表候選人競選布條5號標誌剪下，貼在自行車置物籃宣傳，陳發現布條被破壞報案，警方今晨找到吳男，依違反公職人員選舉罷免法、加重竊盜、毀損罪移送台東地檢署，吳坦承犯行，檢複訊後無保請回、限制住居。

台東市陳姓市民代表候選人，昨日下午3時許，發現其設置於台東市桂林北路與長沙街口，及中興路2段138巷口二處競選布條，遭人為破壞，懷疑有人以不法方式影響選舉，向警方報案。

警方隨即組成專案小組，調閱現場監視器影像，發現吳男涉有重嫌，即報請檢察官指揮，並於今日凌晨2時許查獲吳嫌到案。

年約41歲吳男供稱，他支持某鄉第5號鄉長候選人，想幫對方宣傳，但他所有的宣傳標語上缺登記號碼，才會在本月28日下午4時許，持剪刀剪下台東市桂林北路與長沙街口，登記號碼同為5號陳姓市民代表候選人布條號碼，拿回家張貼。

吳回家才發現，該5號的字體過大無法使用，同日下午5時許又去中興路2段138巷口，竊取陳姓代表候選人布條號碼，再將剪下的號碼張貼於自用自行車置物籃，作為宣傳標語，警詢後移送台東地檢署。

男子剪下台東市5號陳姓市民代表候選人旗幟上的「5號」，貼在自己的腳踏車籃上宣傳。記者卜敏正／翻攝
男子剪下台東市5號陳姓市民代表候選人旗幟上的「5號」，貼在自己的腳踏車籃上宣傳。記者卜敏正／翻攝

台東 鄉長

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