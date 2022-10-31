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才出保護令2個月…逆孫搶拐扙毆死近90歲祖母 判刑10年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉52歲江姓男子今年5月間涉嫌持拐杖毆打87歲祖母致死案，今天下午嘉義地方法院依犯傷害直系血親尊親屬致死罪，將江男處有期徒刑10年。可上訴。

判決書表示，被告江男與被害人是祖孫關係，嘉義地院曾於今年3月間核發民事通常保護令，裁定不得對祖母實施家庭暴力，但仍於今年5月24日晚間在住處，因故與祖母發生爭執，搶得祖母枴杖後，失去理性，持枴杖毆打祖母腹部等身體多處，造成腹部臟器受損等傷害，送醫後仍不治死亡。雖然沒有對被害人致死的故意，但是被害人年近90歲的老婦人，體弱多病，依一般正常人的生活經驗可以預見，如遭受毆打，將危及生命。

法官審酌，被告僅因被害人當時持柺杖訓斥的舉動，即失去理智，進而產生傷害被害人的動機與故意，於搶得拐杖後，持續以拐杖毆打被害人身體的犯罪手段，導致被害人發生死亡結果的重大危害。然被害人女兒陳述，被告平日如果沒有喝酒的話，很孝順祖母，相處尚屬和睦。又於毆打後，發現流血，隨即委請鄰居聯絡救護車到場將祖母送醫急救，雖然不符合自首要件，但立即救助，試圖避免被害人狀況惡化的態度尚屬良好。被告坦承犯罪、犯後態度良好等，依犯傷害直系血親尊親屬致死罪，處有期徒刑10年。可上訴。

打零工的江男離婚後與87歲祖母同住嘉義水上鄉南和村，在今年年初涉嫌毆打、恐嚇祖母，嘉義地院3月1日核發通常保護令，要求江男不得對祖母家暴及騷擾的聯絡行為，但僅隔2個月，5月24日晚間9點多，江男在水上鄉住處又和祖母起爭執，江男與祖母發生拉扯，導致她的頭撞到東西，涉嫌拿拐杖痛毆祖母的腹部、胸、背、四肢等，直到發現祖母頭皮流血、嘴唇擦傷、身體多處瘀傷等，才對鄰居喊「阿嬤受傷」，鄰居趕緊報案請求救護車，將老婦送醫，急救3小時不治。

當時江男在消防人員到場救護時，承認毆打祖母，應訊時也自白整個過程，不過檢方認為說詞避重就輕，依違反民事通常保護令、傷害直系血親尊親屬致死罪嫌起訴，有逃亡之虞，聲請羈押獲准。

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江男涉嫌拿拐扙毆死祖母，被依傷害直系血親尊親屬致死罪判刑10年。圖／本報資料照片
江男涉嫌拿拐扙毆死祖母，被依傷害直系血親尊親屬致死罪判刑10年。圖／本報資料照片

嘉義 救護車 家庭暴力

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