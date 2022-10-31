影／粗心爸將7個月大女兒反鎖車內 新北消防破窗救援

新北市新莊區有1名粗心的父親，今天早上把7個月大女兒反鎖在已經發動的汽車內，焦急報案求助。消防隊獲報趕抵，協助破窗開門將女童平安抱出，虛驚一場。

消防局上午8時許接獲報案，指稱新莊區頭興街某社區大樓有女童在地下2樓停車場受困車內，迅速派遣人車趕抵。原來這名父親帶著7個月大女童準備外出，把孩子安置在汽車後座以後，發動引擎，接著又下車關門要去拿東西。

未料車門自動上鎖，鑰匙又在車內，頓時不知該如何處置，連忙打電話向119報案。消防隊抵達發現女童已經自行攀爬到右前座，但是年紀太小不懂如何開門，便告訴父親消防隊無法開鎖，只能破窗。

取得同意之後，隊員和父親一邊隔著玻璃窗吸引孩子注意，另一組人手再從後窗打破玻璃開門，避免女童被碎玻璃割傷。還好女童健康無礙，不需就醫，虛驚一場。