社工師踢爆機構軍事訓練「罰跑操場20圈」 桃園：積極調查蒐證

一名曾姓社工師今在臉書上爆料現行服務機構，疑有不當對待個案案例，例如軍事訓練、個人表意權「毀滅性」剝奪，對院生和工作人員皆然、甚至出現疑似霸凌或虐待案例，請求政府單位直接撤銷該機構營運許可資格。對此，桃園市政府社會局表示，正積極調查蒐證。

桃園市政府社會局表示，已組成調查小組正積極進行相關案情的調查及事證蒐集，若經查證確實對兒少有不當對待情事，將依兒童及少年福利與權益保障法相關規定，針對行為人裁處6至60萬元罰鍰並視情節嚴重程度公布姓名，針對機構管理會依法要求限期改善。

曾姓社工師臉書指出，軍事訓練包括每日強迫所有院生每日需繞行行政大樓與草坪形成之「操場」20圈，每圈約200公尺至300公尺間，一旦計時未能達標，便需要增加圈數，有罰跑10圈至重跑20圈者。下雨時，若雨勢不大，便照常舉行。甚至雨勢較大時，還會穿著雨衣進行訓練，有客人來的時候才會讓孩子去屋簷躲雨。