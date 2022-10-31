快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社工師踢爆機構軍事訓練「罰跑操場20圈」 桃園：積極調查蒐證

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導

一名曾姓社工師今在臉書上爆料現行服務機構，疑有不當對待個案案例，例如軍事訓練、個人表意權「毀滅性」剝奪，對院生和工作人員皆然、甚至出現疑似霸凌或虐待案例，請求政府單位直接撤銷該機構營運許可資格。對此，桃園市政府社會局表示，正積極調查蒐證。

桃園市政府社會局表示，已組成調查小組正積極進行相關案情的調查及事證蒐集，若經查證確實對兒少有不當對待情事，將依兒童及少年福利與權益保障法相關規定，針對行為人裁處6至60萬元罰鍰並視情節嚴重程度公布姓名，針對機構管理會依法要求限期改善。

曾姓社工師臉書指出，軍事訓練包括每日強迫所有院生每日需繞行行政大樓與草坪形成之「操場」20圈，每圈約200公尺至300公尺間，一旦計時未能達標，便需要增加圈數，有罰跑10圈至重跑20圈者。下雨時，若雨勢不大，便照常舉行。甚至雨勢較大時，還會穿著雨衣進行訓練，有客人來的時候才會讓孩子去屋簷躲雨。

從小學三年級左右開始進行測驗，小學三年級前，即使是幼兒園生也不得避免該操練，每日都會出現院生因真傷或稱病不願測時者，工作人員會不斷質疑，並且施壓，甚至院生之間也會互相質疑，形成霸凌。甚至老師稱院生需要送至社工處輔導的理由，竟是「院生不願意跑步」。院生被指控為裝病、院生不願意跑步但遭受強迫案例時常發生。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

社工 桃園 霸凌

延伸閱讀

聯合盃2200學生作文大賽 桃議長：提升孩子寫作能力

助汐金萬弱勢戶 議員媒合友人捐款30萬到愛心大平台

高雄小港成立第二處公托機構 下月起收托40名幼兒

長期被占據！耶誕城突遇遊民乞討 新北夜歸女嚇壞

相關新聞

超車撞對向路緣石 金門大橋通車後5小時「首撞」逃逸

橫跨大小金門的金門大橋在昨天下午3時通車，當晚8時就有輛往烈嶼端的自小客車在橋面操作不當，僅5小時，撞上對向路緣石，成為...

亞洲車神陳和皇創中華安駕學會 助消防同仁安全駕駛

台灣越野拉力賽車手陳和皇，有感於消防等救災單位第一線人員辛勞，想把安全開車觀念普及社會，今天宣布成立「中華安駕學會」，積...

轎車國10旗山端逆向行駛 釀2車對撞3人受傷送醫

國道10號高雄支線東向33公里旗山端，今晚發生對撞車禍事故，據了解，一輛轎車不明原因逆向行駛，和順向行駛的轎車對撞，造成...

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船今天下午在彰化風場航道東側緩衝區主機故障棄船，船上有17名船員，其中5人已由長榮公司長源號貨櫃...

不滿鄰桌客人太吵 火爆男將對方筆電從二樓丟出窗外

49歲的鄭姓男子因在餐飲店，不滿鄰桌客人莊姓男子、陳姓女子講話太大聲，竟然直接將莊男、陳女等人的筆記型電腦、滑鼠、行動電...

高雄科技公司廠房火警 火煙竄燒照亮夜空

高雄市岡山區石潭路一家科技公司廠房，今晚8時8分突然傳出火警，消防局出動16車35人前往搶救，火煙從廠房內部悶燒，黑煙向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。