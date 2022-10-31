影／垃圾被風吹跑！他丟完轉頭穿越馬路 隨即遭機車撞死

苗栗市中華路10月27日晚間發生死亡意外，92歲陳姓老翁丟垃圾疑因風大，垃圾包被吹到路中央，他再跟著撿起丟完垃圾，回頭穿越馬路，遭到機車撞及，老翁傷重死亡，騎車騎士魏姓男子受傷送醫無大礙，案由警方處理中。

苗栗警察分局北苗派出所27日晚上6點獲報案，苗栗市中華路發生機車撞擊穿越馬路行人車禍，員警趕到現場處理，陳姓老翁頭部、四肢多處受傷，送醫延至28日凌晨不治，28歲魏男四肢多處擦傷，送醫並無大礙。