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影／垃圾被風吹跑！他丟完轉頭穿越馬路 隨即遭機車撞死

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市中華路10月27日晚間發生死亡意外，92歲陳姓老翁丟垃圾疑因風大，垃圾包被吹到路中央，他再跟著撿起丟完垃圾，回頭穿越馬路，遭到機車撞及，老翁傷重死亡，騎車騎士魏姓男子受傷送醫無大礙，案由警方處理中。

苗栗警察分局北苗派出所27日晚上6點獲報案，苗栗市中華路發生機車撞擊穿越馬路行人車禍，員警趕到現場處理，陳姓老翁頭部、四肢多處受傷，送醫延至28日凌晨不治，28歲魏男四肢多處擦傷，送醫並無大礙。

警方初步調查，陳姓老翁當時步行到住家對面丟垃圾，疑因風垃圾包被吹到馬路中央，他再次把圾包丟到路邊，回頭穿越馬路回家，遭到機車撞擊，魏男表示當時沒有看到行人，以致閃避不及，肇事原因正一步釐清中。

92歲陳姓老翁10月27日晚間丟完垃圾，回頭穿越馬路，遭到機車撞及，老翁傷重死亡。記者范榮達／翻攝
92歲陳姓老翁10月27日晚間丟完垃圾，回頭穿越馬路，遭到機車撞及，老翁傷重死亡。記者范榮達／翻攝

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