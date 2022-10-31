視障男渴望愛情 遭詐騙集團鎖定險失金45萬

台南市一名渴望愛情的視障男子，透過網路認識女網友，對方以買黃金跟裝修房子為由匯款，男子信以為真至銀行匯款，經行員察覺有異緊急通報派出所深入釐清果然是詐騙集團所為，及時阻詐成功。

據知，未婚的30多歲男子從事按摩業，日前在Line社群軟體網路交友認識一名女網友，雙方相談甚歡，男子以為在浩瀚網海找到幸福，女子 認為男子上鉤，更以買黃金跟裝修房子為由向其索討45萬元，男子不疑有詐，立即至銀行欲匯款給對方，銀行行員關懷慰問後驚覺怪異私下報警。

新市派出所警員陳致宇、陳冠廷趕至，男子拒絕透露網友資料，且質疑警方為何處處為難他匯款，員警一一陳述詐騙手法供其回想，且男子與網友Line對話紀錄也均已刪除，員警不斷苦口婆心說明，男子才勉為其難離開成功攔阻45萬元。