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影／花蓮大雨中自撞車子變形「V字」 35歲駕駛宣告不治
受奈格颱風環流共伴東北季風影響，花蓮下起豪雨，1名35歲江姓女子駕駛小客車，今天中午行經台9線250公里處瑞穗路段時，疑似天雨路滑自撞燈桿，整輛車因撞擊力道大，扭曲變形凹成「V字」，經警消救出時已無呼吸心跳，送往鳳林榮民醫院急救，仍傷重宣告不治。
花蓮縣消防局今天中午12點獲報，台9線250公里有輛白色小客車自撞燈桿，出動6車10人前往救援，抵達現場發現車輛毀損嚴重，疑似從右側撞燈桿，整輛車被撞得凹陷，駕駛卡在車內，消防員使用破壞機具將人救出，但沒呼吸心跳，命危送醫。
警方調查，江女駕駛白色小客車，由台9線北往南行駛，行經250公里時，因下起滂沱大雨視線不良，疑似未注意車前狀況，自撞路邊燈桿，造成駕駛臉部腫脹及上半身多處受傷，經救護車送至鳳榮醫院搶救後仍宣告不治。
鳳林警分局表示，經查江女有合格駕照，酒測值有待檢察官核發鑑定許可書委託醫院檢驗，現場警方已依規定完成測繪照相，事故發生原因有待鑑驗單位分析鑑定，以釐清肇責。
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