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影／煮午餐氣爆門炸飛 高雄阿伯灼傷淡定走出畫面曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鳳山區自立街一處透天民宅今午傳火警，消防局出動12車29人搶救，警消到達現場，發現67歲陸姓男屋主在廚房煮午餐，發生氣爆，後門被炸飛，陸遭灼傷；氣爆後畫面曝光，只見警方在屋外喊叫，陸淡定走出，因手、臉有20%灼傷，他靜靜地躺上擔架，被送醫治療。

警消指出，獨居在鳳山區自立街的陸姓男子，今天11時46分許，在住家後方廚房煮午餐，不慎發生氣爆意外，爆炸威力，將後門炸飛；消防局獲報，出動12車29人前往搶救，轄區警方也趕抵現場。

由於氣爆現場，無火煙，消防員發現陸男住家是3樓透天，在1樓後方廚房發生氣爆，現場一片狼藉，後門和雜物被炸飛在地；當時警方在屋外喊叫人還在屋內的陸男，只見陸男淡定走出屋外後，警方勸說「來，來，你受傷了，到那邊去」。

陸男隨後躺上救護員準備的擔架，因臉、手有20%的灼傷，被救護車送醫治療；據了解，陸男指煮菜時，有聞到一陣瓦斯味，沒多久就氣爆，詳細起火原因由消防局調查中。

高市鳳山區自立街一處透天民宅今天近午時分傳出火警，男屋主在廚房煮午餐，發生氣爆，廚房後門被炸飛，屋主臉手遭灼傷，警方呼叫受傷的屋主就醫。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區自立街一處透天民宅今天近午時分傳出火警，男屋主在廚房煮午餐，發生氣爆，廚房後門被炸飛，屋主臉手遭灼傷，警方呼叫受傷的屋主就醫。記者石秀華／翻攝
家住鳳山區的陸男今午煮午餐發生氣爆，因臉、手有20%的灼傷，躺上救護員準備的擔架，被送醫治療。記者石秀華／翻攝
家住鳳山區的陸男今午煮午餐發生氣爆，因臉、手有20%的灼傷，躺上救護員準備的擔架，被送醫治療。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區自立街透天民宅今近午時分傳氣爆火警，男屋主煮午餐發生氣爆，廚房後門被炸飛，屋主臉、手遭灼傷。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區自立街透天民宅今近午時分傳氣爆火警，男屋主煮午餐發生氣爆，廚房後門被炸飛，屋主臉、手遭灼傷。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區自立街一處透天民宅今天近午時分傳出火警，男屋主在廚房煮午餐，發生氣爆，廚房後門被炸飛，屋主臉手遭灼傷，警消抵達現場救援。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區自立街一處透天民宅今天近午時分傳出火警，男屋主在廚房煮午餐，發生氣爆，廚房後門被炸飛，屋主臉手遭灼傷，警消抵達現場救援。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區自立街民宅今午男屋主在廚房煮午餐，發生氣爆意外，廚房後門被炸飛，瓦斯爐和抽油煙機被炸壞，廚房一片狼藉。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區自立街民宅今午男屋主在廚房煮午餐，發生氣爆意外，廚房後門被炸飛，瓦斯爐和抽油煙機被炸壞，廚房一片狼藉。記者石秀華／翻攝

氣爆 廚房

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