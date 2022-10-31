影／煮午餐氣爆門炸飛 高雄阿伯灼傷淡定走出畫面曝光

高市鳳山區自立街一處透天民宅今午傳火警，消防局出動12車29人搶救，警消到達現場，發現67歲陸姓男屋主在廚房煮午餐，發生氣爆，後門被炸飛，陸遭灼傷；氣爆後畫面曝光，只見警方在屋外喊叫，陸淡定走出，因手、臉有20%灼傷，他靜靜地躺上擔架，被送醫治療。

警消指出，獨居在鳳山區自立街的陸姓男子，今天11時46分許，在住家後方廚房煮午餐，不慎發生氣爆意外，爆炸威力，將後門炸飛；消防局獲報，出動12車29人前往搶救，轄區警方也趕抵現場。

由於氣爆現場，無火煙，消防員發現陸男住家是3樓透天，在1樓後方廚房發生氣爆，現場一片狼藉，後門和雜物被炸飛在地；當時警方在屋外喊叫人還在屋內的陸男，只見陸男淡定走出屋外後，警方勸說「來，來，你受傷了，到那邊去」。