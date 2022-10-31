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田中鎮公所前車禍歸咎慢車道被占用？ 警：路肩勿騎車

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣田中鎮網友近日在臉書PO文，討論鎮公所大門前的新建人行步道「占用」慢車道，導致機車騎士騎到汽車道發生車禍；今天鎮公所指出，根據交通規則規定，鎮公所大門前的第一道白線寬15公分，白線到鎮公所花圃之間是人行道，不能騎機車。

田中警分局也表示，在白線與鎮公所花圃之間的路肩騎機車屬於違規行為，可罰款600元至1800元。

田中鎮有鎮民和網友抱怨，指稱鎮公所施做人行步道侵占慢車道，機車騎士剩下不到30公分的路寬可騎車，只好騎到快車道，為了閃避快車道車輛尤其是從旁邊經過的大型車輛，一不小心就摔車受傷，鎮民和機車騎士想不通鎮公所為何設計這樣妨礙交通的工程？

鎮公所表示，這項「109年提升道路品質-田中鎮鎮公所周邊街道環境改善工程」，中央核定1165萬元施做，鎮公所特地了解大門前的人行道與機汽車道，釐清大門花圃與寬15公分白線之間是不能騎機車和開車行駛的人行道，15公分白線到道路中線分隔島之間的雙線道是汽機車道，因此設計人行步道讓進出鎮公所廣場的車輛避開行人。

田中警分局說，大多數民眾不太清楚寬15公分白線以外的路肩不能行駛機車和汽車，很多機車騎士以為騎在白線以外的「機車道」，不要騎到白線以內的汽車道，比較安全，其實騎在15公分白線以外的路肩是違規行為，如被拍照檢舉，警方可開罰600元至1800元。

田中鎮鎮公所周邊街道環境改善工程，近日包商申報完工，因有鎮民和機車騎士分不清楚機汽車道和人行道，鎮公所在新建人行道的兩端放置橘色三角錐和告示牌提醒用路安全。鎮公所表示，鎮公所兩側民宅的私有地無意興建人行步道，鎮公所只能先改善本身環境，希望發揮帶動效果。

彰化縣田中鎮公所在大門前新建人行步道，鎮長洪麗娜希望帶動改善鎮公所周邊環境。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮公所在大門前新建人行步道，鎮長洪麗娜希望帶動改善鎮公所周邊環境。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮公所大門前新建人行步道，機車騎士發生車禍，網友認為與人行步道「侵占路面」有關。圖／網友提供
彰化縣田中鎮公所大門前新建人行步道，機車騎士發生車禍，網友認為與人行步道「侵占路面」有關。圖／網友提供

人行道 車道 機車騎士

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