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影／嘉地檢調問證人 女子緊張過度呼吸困難急送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天中午嘉義地檢署調問1名年約30多歲女子，檢察事務官剛詢問不久，女子突然出現呼吸困難，地檢署法警立即上前關切，並聯絡救護車，救護人員到場發現是「過度換氣症候群」，安撫情緒，幫她戴上口罩，讓她放慢呼吸後平穩下來，協助送醫。

今天中午11時45分左右，這名女子在家人陪同下到嘉義地檢署接受檢察事務官詢問，沒多久突然出現呼吸困難狀況，一旁法警上前關切，但女子一直喘不過氣來。

法警聯絡市消防局救護車協助，救護人員到場後評估是「過度換氣症候群」，患者大都是因為緊張而引起呼吸困難等症狀，患者會一直感到吸不到空氣，持續大力吸氣，但反而只會讓患者愈來愈喘。

救護人員讓女子戴上口罩，放慢呼吸，逐漸讓她心情平穩下來，擔心會有意外狀況，仍以救護車護送醫院診治。

嘉義地檢署表示，女子並不是因為賄選案到地檢署接受訊問，是一般案件以證人身分到場說明而已，沒想到詢問才開始沒多久就出現呼吸困難症狀，幸好法警處理得宜及時協助，沒有發生意外。

檢方表示，許多民眾沒有到過地檢署、法院，一聽要到「法院」會有畏懼心理，也因此使得一些詐騙集團常假冒檢察官之名進行詐騙。這名女子可能沒來過地檢署，太過緊張才會出現這樣的狀況。

嘉義市消防局表示，「過度換氣症候群」常是因為急性焦慮所引起的生理、心理反應，發作的時候患者會不自主地加快呼吸，導致過多的二氧化碳被排出，因呼吸不自主地變得快而淺，患者會有吸不到空氣的感覺。只要安撫患者情緒，讓呼吸放慢，通常5到10分鐘症狀就能緩和。

女子接受嘉義地檢署檢察事務官詢問時突然出現呼吸困難，嘉義市消防局協助送醫。記者李宗祐／攝影
女子接受嘉義地檢署檢察事務官詢問時突然出現呼吸困難，嘉義市消防局協助送醫。記者李宗祐／攝影

患者 嘉義 救護車

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