萬華男酒後暴怒 與友爭吵持刀衝大街
台北市萬華區一名樟姓男子昨天下午與友人李姓女子發生口角後，就情緒失控持著水果刀，朝屋外衝去；趕到現場勸阻的萬華分局員警追不上，樟男跑得不知所蹤。目前警方仍在循線通知樟男到案中。
據了解，樟男（27歲）與李女（52歲）是朋友關係，樟平時就住在李在萬華區和平西路三段上的住家當中，但昨天樟飲酒後，與李發生口角糾紛，李察覺得失控，趕緊報案。
萬華分局華江派出所員警獲報趕到現場，樟男仍不斷對著員警大聲咆哮，沒多久他就拿著水果刀往屋外奔跑，雖然員警想奔跑尾隨，但樟跑得不知所蹤，員警四下尋找仍沒有找到人。
李女說，她日前輾轉認識樟男，見他無處可歸，好心收留在家住，沒想到樟酒後常情緒失控，久而久之下她不堪其擾，盼對方想另外尋覓他處。
沒多久後，就有民眾在臉書社群「我是萬華人」上po文，指有人持刀在大街上晃，提醒其他民眾小心。萬華分局經過近24小時聯繫，還未聯繫上樟男本人，目前還在尋找中。
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