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高雄民宅傳氣爆火警！男屋主煮午餐門炸飛 臉手灼傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鳳山區自立街透天民宅今近午時分傳氣爆火警，男屋主煮午餐發生氣爆，廚房後門被震落，屋主臉手遭灼傷，幸及時逃出屋外，被救護員送醫救治。圖／讀者提供
高市鳳山區自立街透天民宅今近午時分傳氣爆火警，男屋主煮午餐發生氣爆，廚房後門被震落，屋主臉手遭灼傷，幸及時逃出屋外，被救護員送醫救治。圖／讀者提供
高雄市鳳山區自立街一處透天民宅今天近午11時46分傳火警，消防局出動12車29人前往搶救，消防員抵達現場，發現67歲的陸姓男屋主正在廚房煮午餐，疑火爐爆炸，後門被震落，陸男當場臉、手遭灼傷，已逃至屋外，緊急將他送醫治療，火勢於15分鐘後撲滅，詳細起火原因由消防局調查中。

【中央社／高雄31日電】

高雄市鳳山區1戶民宅今天近中午時發生火警，1樓廚房氣爆，連門都被炸飛，1名60多歲男子臉部及雙手燒燙傷，所幸意識清楚。消防人員到場後將傷者送醫，事故原因尚待釐清。

高雄市消防局今天上午11時46分接獲通報，鳳山區自立街發生火警，消防局出動12車29人前往救援，發現是1棟3層樓透天厝的1樓後方廚房發生氣爆，連門都被炸飛，雜物碎片四散，一片狼藉。

消防局表示，到場時無火煙，消防人員基於安全考量，出水防護，現場1名臉部及雙手燒燙傷、意識清楚的60多歲男子，由救護人員處置後送醫。

據警消調查，這名男子中午在廚房煮飯，有聞到瓦斯味，不久即發生氣爆，事故原因由火調科調查中。

高市鳳山區自立街一處透天民宅今天近午時分傳出火警，男屋主在廚房煮午餐，發生氣爆，廚房後門被震落，屋主臉手遭灼傷。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區自立街一處透天民宅今天近午時分傳出火警，男屋主在廚房煮午餐，發生氣爆，廚房後門被震落，屋主臉手遭灼傷。記者石秀華／翻攝

廚房 消防員

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