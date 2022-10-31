翁投資靈骨塔遭詐800萬 主嫌開名車買精品包寵女友

高雄72歲老翁投資靈骨塔遭詐騙，房子抵押借款投入800萬，結果一個也沒賣出去。高雄市刑大逮捕鄭姓主嫌及董姓女友等8人，發現鄭男將騙來的錢花在買進口轎車及精品包寵愛女友上，初步清查已有12名被害人報案，詐得金額至少1600萬元，全案警詢後朝詐欺等罪嫌偵辦中。

警方調查，鄭男集團等8人都曾在禮儀公司擔任業務，因此容易取得靈骨塔、生前契約等購買人個資，鄭嫌等人鎖定退休、家管等年長族群，假扮買家要收購靈骨塔，再由鄭男等人擔任「仲介」，協助手邊有靈骨塔的賣家轉手售出，賺取高額價差。

為了逼被害人掏出金錢，鄭男等人誆稱若加購升級套組會更好賣，或是骨灰罈上印上經文「加價賣」，甚至帶著被害人前往葬儀社，包裝成是大型禮儀公司，把其他業者的樣品當成自己的產品，一人分飾賣家、買家多個角色，騙得被害人團團轉。

有72歲軍職退休的老翁，聽信後將房子拿去抵押，捧著大筆金錢向鄭男等人購買靈骨塔位，原本以為可以轉手賺錢，沒料交款後鄭男等人隨即消失，老翁才驚覺受騙。

高雄市警方今年3月起陸續接到被害人報警，受害範圍以台南、高雄、屏東等地為主，今年8月、10月陸續發動多波搜索，帶回鄭男、董姓女友及旗下成員等8人，警方還在集團成員住所查扣4輛進口轎車，鄭男租屋處則囤積10多款LV名牌包，將詐騙得手的巨款拿來寵女友。