影／KTV前擋道起口角2人遭毆打 中警出動24人緝凶

台中市第六警分局在今早獲報，西屯區河南路2段301巷有打架糾紛，經通報快打部隊等24名警員到場後，發現黃姓、李姓男子遭毆打成傷，協助2人送醫，經查，二人在離開該處KTV時，因前車擋道而引發口角，二人隨即遭不明人士毆打成傷，警方鎖定對象查緝。

經查，黃姓（27歲）、李姓男子（26歲）等2人，在今天上午8時許，從KTV唱歌結束，欲搭乘計程車離開時，與擋在車道前方車輛內的民眾發生口角糾紛，二人遭車內不明人士毆打，警方獲報後，出動快打部隊到場，組成專案小組展開追查，已鎖定涉案車輛及特定對象，已擴大調閱監視器，積極追查犯嫌到案，依傷害罪方向偵辦