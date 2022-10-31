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影／KTV前擋道起口角2人遭毆打 中警出動24人緝凶
台中市第六警分局在今早獲報，西屯區河南路2段301巷有打架糾紛，經通報快打部隊等24名警員到場後，發現黃姓、李姓男子遭毆打成傷，協助2人送醫，經查，二人在離開該處KTV時，因前車擋道而引發口角，二人隨即遭不明人士毆打成傷，警方鎖定對象查緝。
經查，黃姓（27歲）、李姓男子（26歲）等2人，在今天上午8時許，從KTV唱歌結束，欲搭乘計程車離開時，與擋在車道前方車輛內的民眾發生口角糾紛，二人遭車內不明人士毆打，警方獲報後，出動快打部隊到場，組成專案小組展開追查，已鎖定涉案車輛及特定對象，已擴大調閱監視器，積極追查犯嫌到案，依傷害罪方向偵辦
第六警分局呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。
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