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台南男子涉持千元假鈔加油 紙質粗糙遭員工識破法辦
30多歲吳姓男子今天清晨騎機車到台南市北區成功路一家加油站加油，加了90元油錢，吳拿出1千元紙鈔付油錢，加油站人員發現千元紙鈔摸起來紙質粗糙，馬上報警。警方到場後發現吳身上還有1張千元假鈔，警詢後依使偽造貨幣、詐欺罪嫌法辦。
「有人使用千元假鈔，請警方來調查。」台南市警五分局北門派出所員警，今天清晨1點多，接獲110轉報，北區成功路加油站有民眾使用假鈔付款，警方趕往現場調查。
30多歲吳姓男子今天清晨1點多，騎機車到加油站加油後，使用千元鈔票付90元油錢，加油站人員發現紙質很粗糙，研判可能是偽鈔。警方到場後發現吳姓男子還持有1張千元偽鈔，吳涉嫌持有2張千元假鈔。
據了解，吳供稱，千元假鈔不是他偽造的，是朋友給他的。警方認為他的供詞避重就輕。警詢後，全案案依行使偽造貨幣、詐欺罪嫌移送南檢調查。
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