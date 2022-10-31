台南男子涉持千元假鈔加油 紙質粗糙遭員工識破法辦

30多歲吳姓男子今天清晨騎機車到台南市北區成功路一家加油站加油，加了90元油錢，吳拿出1千元紙鈔付油錢，加油站人員發現千元紙鈔摸起來紙質粗糙，馬上報警。警方到場後發現吳身上還有1張千元假鈔，警詢後依使偽造貨幣、詐欺罪嫌法辦。

「有人使用千元假鈔，請警方來調查。」台南市警五分局北門派出所員警，今天清晨1點多，接獲110轉報，北區成功路加油站有民眾使用假鈔付款，警方趕往現場調查。

30多歲吳姓男子今天清晨1點多，騎機車到加油站加油後，使用千元鈔票付90元油錢，加油站人員發現紙質很粗糙，研判可能是偽鈔。警方到場後發現吳姓男子還持有1張千元偽鈔，吳涉嫌持有2張千元假鈔。