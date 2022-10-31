快訊

深夜全台11縣市「雨彈」爆發 宜蘭持續超大豪雨

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南男子涉持千元假鈔加油 紙質粗糙遭員工識破法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

30多歲吳姓男子今天清晨騎機車到台南市北區成功路一家加油站加油，加了90元油錢，吳拿出1千元紙鈔付油錢，加油站人員發現千元紙鈔摸起來紙質粗糙，馬上報警。警方到場後發現吳身上還有1張千元假鈔，警詢後依使偽造貨幣、詐欺罪嫌法辦。

「有人使用千元假鈔，請警方來調查。」台南市警五分局北門派出所員警，今天清晨1點多，接獲110轉報，北區成功路加油站有民眾使用假鈔付款，警方趕往現場調查。

30多歲吳姓男子今天清晨1點多，騎機車到加油站加油後，使用千元鈔票付90元油錢，加油站人員發現紙質很粗糙，研判可能是偽鈔。警方到場後發現吳姓男子還持有1張千元偽鈔，吳涉嫌持有2張千元假鈔。

據了解，吳供稱，千元假鈔不是他偽造的，是朋友給他的。警方認為他的供詞避重就輕。警詢後，全案案依行使偽造貨幣、詐欺罪嫌移送南檢調查。

警方查獲吳姓男子涉嫌持有2張千元假鈔，依行使偽造貨幣等罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
警方查獲吳姓男子涉嫌持有2張千元假鈔，依行使偽造貨幣等罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

加油站 假鈔 台南

延伸閱讀

台塑化汽柴油 31日起皆漲0.3元

影／賓士廂型商旅車蘆洲加油中火燒車 3大2小跳車逃命

宜蘭表揚績優清潔隊員 農藥空瓶回收達人光武社區奪冠

昨天才裝好...張善政北區競總造勢晚會光纖線被剪斷？ 警：工程師換線

相關新聞

超車撞對向路緣石 金門大橋通車後5小時「首撞」逃逸

橫跨大小金門的金門大橋在昨天下午3時通車，當晚8時就有輛往烈嶼端的自小客車在橋面操作不當，僅5小時，撞上對向路緣石，成為...

亞洲車神陳和皇創中華安駕學會 助消防同仁安全駕駛

台灣越野拉力賽車手陳和皇，有感於消防等救災單位第一線人員辛勞，想把安全開車觀念普及社會，今天宣布成立「中華安駕學會」，積...

轎車國10旗山端逆向行駛 釀2車對撞3人受傷送醫

國道10號高雄支線東向33公里旗山端，今晚發生對撞車禍事故，據了解，一輛轎車不明原因逆向行駛，和順向行駛的轎車對撞，造成...

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船今天下午在彰化風場航道東側緩衝區主機故障棄船，船上有17名船員，其中5人已由長榮公司長源號貨櫃...

不滿鄰桌客人太吵 火爆男將對方筆電從二樓丟出窗外

49歲的鄭姓男子因在餐飲店，不滿鄰桌客人莊姓男子、陳姓女子講話太大聲，竟然直接將莊男、陳女等人的筆記型電腦、滑鼠、行動電...

高雄科技公司廠房火警 火煙竄燒照亮夜空

高雄市岡山區石潭路一家科技公司廠房，今晚8時8分突然傳出火警，消防局出動16車35人前往搶救，火煙從廠房內部悶燒，黑煙向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。