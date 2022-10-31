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高雄阿伯騎車闖紅燈跑給警察追 棄車玩躲貓貓下場曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

61歲龔姓男子前天下午騎機車，在三民區一處路口紅燈左轉，巡邏警網攔查，龔卻加速逃離，不久即棄車逃逸，玩起躲貓貓；警研判龔有年紀了，跑不遠，趴地找尋，發現他躲在路邊轎車後方，將他揪出，聞到身上有酒味，因酒測超標，將他逮捕送辦。

三民二警分局鼎金派出所警員簡暐倫、楊傑安前天下午4時許，執行取締交通違規勤務時，在明誠一路與金鼎路口發現61歲的龔姓男子，騎車違規紅燈左轉，欲上前攔查時，龔男卻掉頭騎車逃逸。

警方在2、300公尺外，發現龔男棄車逃離，研判龔應該跑不遠，或者找地方躲起來，於是前後查看，沒看到龔的身影，懷疑他躲在路邊轎車底下，隨即趴在地上探查，果真發現他躲在路邊轎車後方。

警方一把將龔男揪出，訓誡他違規還跑，因聞到龔身上散發酒氣，追問「你是否有喝酒？」龔答「喝了一點」。

警方當場施以酒測，結果呼氣值，達每公升1.04毫克，龔百口莫辯，警詢後被依公共危險罪嫌送辦，另被警方開出違規紅燈左轉、可罰1800元以上5400元以下罰單。

61歲龔姓男子前天下午騎機車，在三民區一處路口紅燈左轉，被執行交通勤務的三民二警分局警方發現，他卻轉頭逃逸。記者石秀華／翻攝
61歲龔姓男子前天下午騎機車，在三民區一處路口紅燈左轉，被執行交通勤務的三民二警分局警方發現，他卻轉頭逃逸。記者石秀華／翻攝
61歲龔姓男子前天下午騎機車紅燈左轉，警方攔查，他加速逃離，不久棄車，躲在路邊轎車後方玩起躲貓貓，被警方揪出，查出有酒駕。記者石秀華／翻攝
61歲龔姓男子前天下午騎機車紅燈左轉，警方攔查，他加速逃離，不久棄車，躲在路邊轎車後方玩起躲貓貓，被警方揪出，查出有酒駕。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方當場對龔姓男子施以酒測，結果呼氣值，達每公升1.04毫克，讓他百口莫辯。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方當場對龔姓男子施以酒測，結果呼氣值，達每公升1.04毫克，讓他百口莫辯。記者石秀華／翻攝

酒測 交通違規 超標

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