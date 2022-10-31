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影／外甥換電話突來電借錢 七旬翁不疑險被詐72萬
台中市七旬宋姓老翁在25日接獲不明人士傳訊，佯稱是宋翁的外甥，要向他借款72萬元周轉，宋回稱手邊僅有10萬元可借，連忙跑到銀行去匯款，但行員一聽就是「猜猜我是誰」的老哏詐騙，通知警方到場，聯絡宋的親友後確認是騙局。
第二警分局立人所在25日下午1時許，接獲渣打銀行北屯分行通報，宋姓老翁（72歲）疑中了歹徒「猜猜我是誰」的詐騙陷阱，希望警方到場協助，兩警到場詢問，原來宋翁近日接獲一名LINE帳號「SKY」網友傳訊，佯稱是宋翁外甥，還說因更換電話號碼要求宋翁重新加LINE。
宋翁不疑，將對方加為LINE好友，過兩天對方透過LINE來電表示缺錢急用，請求宋翁借款72萬元救急，宋翁回稱手頭僅有10萬元可借，趕緊到銀行要匯款，但因行員聽到「重新加LINE」、「久未聯絡」等關鍵字，認為有詐，通知警方到場，另一方面也請宋翁聯絡家屬確認。
宋翁撥打親人電話後，確認借錢一事是子虛烏有，警方最後也提醒，不論是何人要求匯款，應多方查證，再三確認，切勿受詐騙話術蠱惑，貿然匯款。
第二警分局長陳家銘表示，詐騙集團會佯裝親友裝熟，常以換新門號為由，要求被害人變更通訊錄內的號碼或重新加入LINE好友等，若遭質疑聲音怎麼跟平常不太一樣時，就用感冒、收訊不好等理由搪塞，再以臨時急用、投資周轉等名義二度來電或傳訊行騙，民眾如遇到久未聯繫的親友請求資金協助時，請務必先掛斷電話，利用其他管道查證，以免上當。
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