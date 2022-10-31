影／遇詐騙集團？男後悔不賣存簿遭毆打 趁隙跳樓逃命

警方獲報趕抵調查，救護人員協助查看王男傷勢。記者林昭彰／翻攝 新北市1名王姓男子前天晚上到鶯歌區訪友，原本打算把銀行帳戶賣給孫姓朋友使用，後來懷疑對方是詐騙集團而反悔，卻被關在屋裡毆打。他趁隙從2樓跳窗逃跑至附近宮廟求救。警方獲報展開調查，將通知孫男到案說明。

據了解，23歲王男自稱缺錢花用，聽說孫姓友人在收購金融帳戶，前天晚上便前往孫男位於鶯歌區永吉街住處議價，但是談到一半，發現對方疑是詐騙集團成員，擔心賣帳戶未來可能吃官司，因此反悔不賣，卻被控制在屋內毆打。