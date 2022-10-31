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影／遇詐騙集團？男後悔不賣存簿遭毆打 趁隙跳樓逃命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

警方獲報趕抵調查，救護人員協助查看王男傷勢。記者林昭彰／翻攝
警方獲報趕抵調查，救護人員協助查看王男傷勢。記者林昭彰／翻攝
新北市1名王姓男子前天晚上到鶯歌區訪友，原本打算把銀行帳戶賣給孫姓朋友使用，後來懷疑對方是詐騙集團而反悔，卻被關在屋裡毆打。他趁隙從2樓跳窗逃跑至附近宮廟求救。警方獲報展開調查，將通知孫男到案說明。

據了解，23歲王男自稱缺錢花用，聽說孫姓友人在收購金融帳戶，前天晚上便前往孫男位於鶯歌區永吉街住處議價，但是談到一半，發現對方疑是詐騙集團成員，擔心賣帳戶未來可能吃官司，因此反悔不賣，卻被控制在屋內毆打。

到了晚上10時許，王男聲稱趁對方下樓的空檔，自2樓跳窗逃逸，但在樓下被發現，2人開始在巷弄追逐。後來逃進附近德昌二街1間宮廟求救，孫男才作罷。警方獲報趕抵，依據指證前往王男遭毆打地點追查，調閱監視器確認犯嫌身分，後續將通知孫男到案說明，釐清是否涉嫌妨害自由、傷害及背後是否有詐騙集團涉入。

王姓男子後悔不想賣存簿遭毆打，跳窗逃到宮廟求救。記者林昭彰／翻攝
王姓男子後悔不想賣存簿遭毆打，跳窗逃到宮廟求救。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 監視器

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