影／逢甲商圈持美工刀揮舞 男見警嗆：小學生帶犯法嗎

一對男女昨晚10時許在台中市逢甲商圈吵架，由於男子持刀揮舞，路人報警。警方獲報到場，經瞭解，原來朱男為拿回借給袁女的手機因此起口角，朱男看警察現身，還嗆「小學生用美工刀大驚小怪」，全案依恐嚇罪嫌偵辦。

據查，住桃園市的朱姓男子（35歲）昨晚10時許，與袁姓女子（23歲）相約在台中逢甲商圈見面，要取回借袁女用的手機時，雙方發生口角，朱拿出美工刀揮舞，經路人看到後報警。

第六警分局西屯所警員到場處理時，袁女連忙緩頰，稱朱有情緒問題，才會一時激動，而朱男見警詢問為何帶刀時，態度不配合，還嗆「帶小學生的美工刀犯法嗎」、「大驚小怪」。

警方將朱男帶回派出所冷靜情緒，經查，二人口角時，朱男雖有拿出美工刀，但沒有將刀片滑出，全案因袁女已提告，將依恐嚇罪移送台中地檢署偵辦。