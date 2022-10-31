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正妹邀約投資網購 中年大叔險被騙2萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

蔡姓男子遭到電信網購投資詐騙，向台南市警二分局中正派出所警員詢問才知被騙，保住2萬元。記者黃宣翰／翻攝
蔡姓男子遭到電信網購投資詐騙，向台南市警二分局中正派出所警員詢問才知被騙，保住2萬元。記者黃宣翰／翻攝
50歲蔡姓男子在網路通訊社群軟體，遇到一位正妹「琪琪」主動加賴攀談，她以甜言蜜語，再利用假帳號扮演商家、購物人身分，藉此讓蔡姓男子誤信投資網購能從中賺取暴利，先答應投資網路購物商品2萬元後，幸好跑到派出所詢問投資風險，被警員勸阻及時保住辛苦積蓄。

據了解，蔡經由網路，認識自稱「琪琪」女子，她和蔡互加LINE後，利用甜言蜜語鬆懈蔡心防，接著再以話術洗腦，宣稱自己是網路商品代理商，蔡姓男子如果加入成為代理商後，只要在臉書、IG上PO文代為廣告，蔡投資網路購物商品2萬元，就能從中仲介賺取中間差價，蔡見保證獲利，同意以線上轉帳方式轉入指定帳戶。

蔡昨晚6點途經台南市警二分局中正派出所時，向員警詢問投資風險，警員黃宇澤、邱黃秉義一聽就知道這是以新手法包裝的老哏詐騙模式，勸導蔡「網路投資要注意，尤其是網路愛情交友叫你投資的更需注意」，並告知詐騙集團常以雙面手法，一方面扮演「假賣家」，刊載販賣訊息吸引買家私訊聯絡，另一方面扮演「假買家」吸引被害人投資匯款。

經員警的分析，蔡才驚覺受騙，相信自己遇到網路愛情詐騙，並打消匯款念頭，最後承諾不再與對方聯繫，也感謝警方的勸阻。

不法集團利用LINE指示蔡男投資網路購物，要求依指示匯款2萬元。記者黃宣翰／翻攝
不法集團利用LINE指示蔡男投資網路購物，要求依指示匯款2萬元。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 愛情

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