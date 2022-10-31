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影／板橋19歲男騎車「鬼切」後車撞上乘客彈飛亡
新北市板橋區今天凌晨發生死亡車禍，林姓男子騎車載王姓男友人，直行文化路一段，孰料前方一輛雙載機車突然減速要迴轉，反應不及直接撞上，2車4人噴飛，後載王男不堪撞擊，當場沒了呼吸心跳，送醫不治，其餘3人輕傷，沒有生命危險。
稍早監視器畫面曝光，只見一輛雙載機車從中間車道突然煞車向左偏，後方的騎士林男反應不及撞上，更慘的是，乘客王男遭拋飛、大面積出血，送醫重傷不治。
警方調查，林男（19歲）今天凌晨0點38分，騎車載劉姓女友人（25歲）行經文化路一段，騎到188巷口時向左要迴轉往南，後方直行的林姓男子（18歲）載著王姓男友人（19歲），煞車不及當場撞上。
當時2車4人均倒地，其中後車後座王男不堪拋飛撞擊，傷勢嚴重當場沒了呼吸心跳，警、消獲報趕抵，緊急將他送醫，不幸搶救1小時，於凌晨1點48分宣告不治；其他3人則多處擦挫傷，無生命危險。
警方確認無人酒駕，持照均正常，警詢後將迴轉肇事的林男，以及騎車載人的林男2人，依過失致死罪嫌送辦；詳細賠償責任待後續釐清。
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