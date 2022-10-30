汽車誤闖輕軌卡住 高雄輕軌一度停駛逾半小時

高雄輕軌今晚傳出卡軌意外，一輛汽車在晚間7點3分誤闖輕軌新通車路段，誤入後當場卡住，也造成輕軌一度停駛逾半小時，幸好此意外未造成任何擦撞、傷亡，輕軌於晚間7點45分恢復正常營運。這也是C20至C24站在本月初試營運後首起意外。

高雄捷運公司表示，這輛汽車是卡在鼓山區美術東四路軌道區內，鄰近中華藝校一帶。當時影響上下行輕軌列車通行，所幸汽車發生意外時，無輕軌行駛該路段軌道，行控中心也立刻暫停該區段列車通行，馬上通知保全、鼓山分局前往協助。

高捷指出，受影響的時間，輕軌正線列車變更運轉模式，採C32至C21站局部運轉、C21至C24站則採接駁作業。直到晚間7點45分，汽車才順利脫困離開軌道區，輕軌列車恢復正常營運，後續將由警方進行調查釐清。