聽新聞
test
0:00 / 0:00

汽車誤闖輕軌卡住 高雄輕軌一度停駛逾半小時

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導

高雄輕軌今晚傳出卡軌意外，一輛汽車在晚間7點3分誤闖輕軌新通車路段，誤入後當場卡住，也造成輕軌一度停駛逾半小時，幸好此意外未造成任何擦撞、傷亡，輕軌於晚間7點45分恢復正常營運。這也是C20至C24站在本月初試營運後首起意外。

高雄捷運公司表示，這輛汽車是卡在鼓山區美術東四路軌道區內，鄰近中華藝校一帶。當時影響上下行輕軌列車通行，所幸汽車發生意外時，無輕軌行駛該路段軌道，行控中心也立刻暫停該區段列車通行，馬上通知保全、鼓山分局前往協助。

高捷指出，受影響的時間，輕軌正線列車變更運轉模式，採C32至C21站局部運轉、C21至C24站則採接駁作業。直到晚間7點45分，汽車才順利脫困離開軌道區，輕軌列車恢復正常營運，後續將由警方進行調查釐清。

高捷公司說，汽車誤闖高雄輕軌軌道，依照大眾捷運法第50條，非大眾捷運系統之車輛或人員，違反第44條第2項規定，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所，可處1500元以上、7500元以下罰鍰。

一輛自小客車今晚誤駛高雄輕軌軌道受困，該意外造成輕軌停駛42分鐘。記者林巧璉／翻（請協助車牌打馬賽克）
一輛自小客車今晚誤駛高雄輕軌軌道受困，該意外造成輕軌停駛42分鐘。記者林巧璉／翻（請協助車牌打馬賽克）

高雄輕軌 捷運

延伸閱讀

糗！高雄轎車女駕駛誤駛入輕軌軌道 車卡草地動彈不得

電車線掉落導致列車原地停駛 網諷EMU3000：成了靜靜的不移動

輕軌因高雄富邦馬拉松延後3小時發車 有網友不滿批離譜

改善候車空間 輕軌夢時代站全新候車亭啟用

相關新聞

車禍妻女拋飛 夫控貨車輾妻肇逃

吳姓男子前晚開車載妻子和二個月大女兒，行經中山高南下汐止路段疑打滑失控，車子翻落在外側邊坡，吳妻當時抱著女兒餵奶，母女均...

汽車誤闖輕軌卡住 高雄輕軌一度停駛逾半小時

高雄輕軌今晚傳出卡軌意外，一輛汽車在晚間7點3分誤闖輕軌新通車路段，誤入後當場卡住，也造成輕軌一度停駛逾半小時，幸好此意...

雪隧驚傳「火燒車」…引擎突起火 已恢復雙向通車

國道五號雪山隧道北上21K處，今天晚上10點15分發生火燒車事故，1輛汽車引擎不明原因起火燃燒，駕駛嚇得緊急靠邊臨停報警...

影／雪隧晚間發生自小客車火燒車 11點多排除無人受傷

國道5號雪山隧道今晚10點13分，在北向21公里的外側避車彎，傳出有1輛小客車火燒車事故，消防人員在10點28分把火撲滅...

國道五號北上8車連環撞 1車「屁股騰空」畫面驚人

國道五號北上5.1K處，宜蘭往台北方向，今天晚上8點多發生8車連環撞事故，警、消獲報趕抵，其中一輛車更被撞的「整輛飛起來...

貨輪高港外海遭強浪襲擊 3船員受傷空勤空中吊掛救援

巴拿籍馬「XING SHUN1」貨輪停泊高雄港外海，船上有20名船員，其中3名印尼籍船員在甲板維修牽引繩時，遭強浪襲擊摔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。