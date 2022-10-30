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貨輪高港外海遭強浪襲擊 3船員受傷空勤空中吊掛救援

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

巴拿馬籍「XING SHUN1」貨輪停泊高雄港外海，船上有20名船員，其中3名印尼籍船員在甲板維修牽引繩時，遭強浪襲擊摔傷，分別受有頭部、臉部及腿骨折等傷勢，空勤總隊今冒強風浪的惡劣天候，派遣重裝黑鷹和海豚機出勤，空中吊掛救援，順利將傷者後送治療。

巴拿馬籍「XING SHUN1」貨輪因颱風外圍環流氣候影響，停泊在高雄港外海，3名年齡為23歲至26歲的印尼籍船員，前天晚上在甲板上維修牽引繩，一個強浪襲來，3人因此在甲板上摔、撞傷，分別受有頭部、臉部及腿骨折等傷勢。

國家搜救中心昨晚獲報，因海象惡劣加上時間是晚上，因此今天上午派遣空勤總隊第三大隊前往外海救援，因一度風浪天候不佳延誤，黑鷹和海豚機空勤人員於11時28分許出動第一架次，頂著惡劣天候的風浪，接力冒險執行吊掛救援任務。

第2、3名傷者順利在下午3時40分吊掛後送醫院治療，貨輪上其餘17名船員因安全無虞，都待在船上。

由於颱風將至，考量海上風浪及天氣變化劇烈，為確保傷患生命安全機組，空勤總隊以接力方式，連續出勤，其中海巡組員更是辛苦，因只有蔡漢威和林玉嵐兩人，疲於奔命，1天之內，連續上了3架飛機，對搜救員來說，「是畢生難忘的經驗」。

空勤總隊直升機將巴拿馬籍的「XING SHUN1」貨輪船上受傷的船員，吊掛後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機將巴拿馬籍的「XING SHUN1」貨輪船上受傷的船員，吊掛後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
高雄港外海一艘巴拿馬籍的「XING SHUN1」貨輪，遭強浪襲擊，船上有3名船員受傷，空勤三大一隊冒險出勤，以吊掛方式將傷者後送。圖／空勤總隊提供
高雄港外海一艘巴拿馬籍的「XING SHUN1」貨輪，遭強浪襲擊，船上有3名船員受傷，空勤三大一隊冒險出勤，以吊掛方式將傷者後送。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機將巴拿馬籍的「XING SHUN1」貨輪船上受傷的船員，吊掛後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機將巴拿馬籍的「XING SHUN1」貨輪船上受傷的船員，吊掛後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機將巴拿馬籍的「XING SHUN1」貨輪船上受傷的船員，吊掛後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機將巴拿馬籍的「XING SHUN1」貨輪船上受傷的船員，吊掛後送醫院治療。圖／空勤總隊提供

高雄港 空勤總隊

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