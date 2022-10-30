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疑瞬間車流大 中山高台南麻豆6車追撞4送醫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

中山高台南麻豆路段今傍晚發生連環車禍，有6輛轎車追撞，造成2男2女送醫，幸均輕微挫傷，初步調查，疑瞬間車流大未保持安全距離肇事，詳細原因，國道警方釐清中。

車禍發生在傍晚5點18分，地點在南下麻豆交流道附近303.5公里，有目擊者說，當時疑瞬間車流大車速驟減，一輛轎車疑未保持距離不慎擦撞前方，後方車輛也煞車不及，陸續擦撞到車頭、保險桿凹陷，現場連續撞擊聲狼藉一片。

台南市消防局調派附近麻豆、下營等消防分隊分隊，將受傷的2男2女救出，5點58分緊急送往麻豆新樓醫院救治，所幸都是輕微擦挫傷，無生命危險。

不過現場凌亂，國道4隊警員忙處理善後，警方也呼籲，周日收假車流暴增，呼籲用路人保持安全距離隨時注意前方路況因應。

中山高台南麻豆路段傍晚發生6車連環追撞，現場狼藉一片，4人輕傷送醫。圖 ／取自台南道路救援（張家班）
中山高台南麻豆路段傍晚發生6車連環追撞，現場狼藉一片，4人輕傷送醫。圖 ／取自台南道路救援（張家班）
中山高台南麻豆路段傍晚發生6車連環追撞，現場狼藉一片，4人輕傷送醫。圖 ／取自台南道路救援（張家班）
中山高台南麻豆路段傍晚發生6車連環追撞，現場狼藉一片，4人輕傷送醫。圖 ／取自台南道路救援（張家班）
中山高台南麻豆路段傍晚發生6車連環追撞，現場狼藉一片，4人輕傷送醫。圖 ／取自台南道路救援（張家班）
中山高台南麻豆路段傍晚發生6車連環追撞，現場狼藉一片，4人輕傷送醫。圖 ／取自台南道路救援（張家班）

國道 台南 車禍

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