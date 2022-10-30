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因在餵奶 2月女嬰未坐安全座椅發生車禍母女拋飛車外

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓男子開車載著妻子和2個月大女兒，行經中山高南下汐止路段，疑打滑失控，翻落在外側邊坡。車禍發生時，吳妻正抱著原本坐在安全座椅的女兒餵奶，結果雙雙拋飛車外身受重傷。吳男回想事發過程忍不住哭泣，希望大家為母女集氣，期盼有奇蹟。

吳男說，車子翻落邊坡後，他下車並爬上邊坡，看到妻女都倒在外側往國3和汐止交流道的車道上。一輛行經當地的貨車輾過他的妻子後，短暫停靠路肩。他擔心妻子又被來車撞上，跑過去示警防護，貨車就開走了。希望昨晚11點半到12 間經過事故路段的駕駛人，行車記錄器如果拍到畫面，請提供給國道警察。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨零點4分接獲報案，中山高南下指標9.6Ｋ、原汐止收費站附近路段有車輛翻覆。消防員趕抵現場救護時，傷勢較嚴重的吳妻已由新北救護車送往內湖三總急救後，轉進加護病房。

車禍發生時下雨，女嬰由國道警察抱進警車避雨。吳男和女嬰隨後由基隆市救護車送往汐止國泰醫院救治，女嬰也顱內出血，住院觀察中。

據了解，吳男開車行駛中線車道，疑因下雨，路面濕滑，轎車打滑失控，先往左側撞擊內側護欄，再向右偏滑，撞擊外側護欄後翻落到外側邊坡。

吳妻坐在後座照顧坐在安全座椅的女兒，後來因為女兒餓了，才抱起女兒餵奶，沒想到此時發生車禍，母女才被拋飛出車外身受重傷。

吳男開車在中山高汐止路段疑打滑失控，翻落在外側邊坡。吳妻因正在餵2個月大女兒喝奶，雙雙拋飛車外重傷。記者邱瑞杰／翻攝
吳男開車在中山高汐止路段疑打滑失控，翻落在外側邊坡。吳妻因正在餵2個月大女兒喝奶，雙雙拋飛車外重傷。記者邱瑞杰／翻攝
吳男開車在中山高汐止路段疑打滑失控，翻落在外側邊坡。吳妻因正在餵2個月大女兒喝奶，雙雙拋飛車外重傷。記者邱瑞杰／翻攝
吳男開車在中山高汐止路段疑打滑失控，翻落在外側邊坡。吳妻因正在餵2個月大女兒喝奶，雙雙拋飛車外重傷。記者邱瑞杰／翻攝
吳男開車在中山高汐止路段疑打滑失控，翻落在外側邊坡。吳妻因正在餵2個月大女兒喝奶，雙雙拋飛車外重傷。記者邱瑞杰／翻攝
吳男開車在中山高汐止路段疑打滑失控，翻落在外側邊坡。吳妻因正在餵2個月大女兒喝奶，雙雙拋飛車外重傷。記者邱瑞杰／翻攝
吳男開車在中山高汐止路段疑打滑失控，翻落在外側邊坡。吳妻因正在餵2個月大女兒喝奶，雙雙拋飛車外重傷。記者邱瑞杰／翻攝
吳男開車在中山高汐止路段疑打滑失控，翻落在外側邊坡。吳妻因正在餵2個月大女兒喝奶，雙雙拋飛車外重傷。記者邱瑞杰／翻攝

車禍

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