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影／要過此橋留下買路財？ 網爆山賊堵布魯布沙吊橋收費

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

有網友在臉書社團發文，指朋友到尾寮山爬山，下山後去附近茂林區布魯布沙吊橋遭訛詐，當時一名中年胖男在他過吊橋時，強行收費15元，當事人認為收費不合理，一怒之下不走了，網友指「碰到山賊了」；轄區警方表示，未接獲報案，仍會加強巡邏。

臉書社團「爆料公社」一名林姓網友代替同事貼文，內容指出，同事昨天去尾寮山爬山，下山後去附近的茂林區布魯布沙吊橋，出現一個阿沙布魯的插曲，遇到疑似訛詐騙行為。　　　　　

網友指，當時一名胖胖的中年男子，在他走到吊橋正中間時，跑過來說：「你不知道走這條吊橋是要收錢的喔？」同時指著旁邊另一名男子說，這位先生已經繳給他15元，網友認為對方在吹牛，真要收錢怎麼不在入口處就收了？且無收費的告示牌，網路也無收費資訊。

當下網友告知對方，他不走吊橋了，2名男子才離開了。事後網友因此打110報案，但警方叫他打1999比較清楚，並問有無需要警員到場，因狀況解除，就回警方說「不用」；網友指市府1999的部分也不清楚，叫他打交通部觀光局，他不想打下去，因此提醒到觀光景點要注意。

網友質疑，去年走過吊橋，對面的路不能通行，外面停車場那邊的場地公告，也沒寫收費，走個吊橋也要收費？以為吊橋是他家的逆．．．，什麼年代了，還有山賊！

貼文一出，有網友直接下註解：「要從此橋去，留下買路財」、「碰上山賊了！」。

轄區六龜警分局警方表示，目前並未接獲指稱走吊橋被收15元的報案電話，但會加強吊橋周圍巡邏，若有民眾遭詐騙，可報案請求協助。

網友在臉書社團發文，指朋友到尾寮山爬山，下山後去附近茂林區走布魯布沙吊橋，卻遭山賊訛詐，強收15元費用。圖／翻攝臉書爆料公社
網友在臉書社團發文，指朋友到尾寮山爬山，下山後去附近茂林區走布魯布沙吊橋，卻遭山賊訛詐，強收15元費用。圖／翻攝臉書爆料公社

吊橋 爆料公社

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