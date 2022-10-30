稍來山步道引導繩40多處被蓄意破壞切斷 林管處送警偵辦

台中稍來山步道昨天傳出有人故意切掉繩子，差點出人命，東勢林管處今天會同森林警察調查，發現沿線總計40多處引導繩被蓄意切斷，林管處警告蓄意破壞毀損公物者，此案已請森警隊進行蒐證，後續將依刑法偵辦。

東勢林管處今天表示，中市和平區稍來山步道縱走路線(稍來山南峰附近)，昨天下午1點，鄭姓遊客攀登稍來山行經稍來山南峰，發生跌落邊坡意外，有關意外疑似攀拉引導繩斷裂所致，東勢林管處今天會同森警隊至發生地點蒐證，並指派鞍馬山工作站2組4人，經全面盤點該步道引導繩，評估尚未有影響行走於步道造成迷途之疑慮。

東勢林管處指出，鳶嘴-稍來-小雪山國家步道沿線設有引導繩，引導民眾走在步道路徑上，以防範迷途，引導繩皆固定於兩側樹上無安全疑慮，在陡坡之處必要時民眾可輔助攀爬，經查事故發生地點，位於該支線陡峭之處，現場引導繩還在，山友自行架設之鐵鍊可攀拉；沿線總計約40多處引導繩被蓄意切斷，所切斷之引導繩僅部分遭受破壞，經評估尚未有影響行走於步道造成迷途之疑慮。

東勢林管處表示，本案引導繩經不明人士蓄意切斷，呼籲引導繩已遭破壞，請登山客勿利用引導繩輔助攀爬，護維登山安全。另警告蓄意破壞毀損公物者，本案已請森警隊進行蒐證，後續將依刑法第138條偵辦，毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。

台中市消防局昨天中午接獲報案，1行4人(2男2女)攀登鳶嘴稍來步道，在登山口約1公里處，41歲鄭姓男子滑落邊坡手部骨折，需消防局前往救助，消防局立即派遣和平、谷關、東勢分隊共二梯次10人，由和平分隊倪偉騰分隊長帶隊出勤救助。

搜救人員於昨天下午3點33分接觸傷者，男子頭部外傷左手腕疑似骨折，救護人員給予患者清洗傷口、包紮止血、骨折固定，傷者可自行行走，救助人員用攙扶方式協助患者下山。

這起山難今天傳出驚人發展，稍來山昨天山難是有人故意切掉繩子，差點出了人命，PO文者說，大雪山林道3.2公里登山口一條 繩索90%以上被故意割斷，更可怕的是被割斷的繩子還附著在樹上形成超完美殺人陷阱。

PO文者說，昨天發現有人墜入山谷，立即報警並加入協助救援，目前割斷繩索的動機不明，他提醒大家：「最近要上去稍來山的山友請注意安全」。