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影／金門男太武山秘境受困 消防局僅花14分鐘黑夜尋獲

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

太武山是金門的第一高峰，不少人喜愛挑戰秘境路線，但小心不要樂極生悲。一位縣民昨天下午挑戰太武山秘境， 因視線不佳且天色昏暗，導致迷失方向受困於太武山屏東往羊角囊方向，眼見已經天黑，趕緊打電話求救，金門縣消防局獲報共計出動4車12人到場救援，並以自建的太武山定位系統精準定位研判，搜救團隊自入山口過程歷時約14分鐘，即尋得受困者，成功精準完成一次搜救任務。

金門縣消防局表示，在昨日晚間18時53分接獲民眾報案指稱「其單獨爬山要挑戰秘境，受困在山上，找不到回家的路」，勤指中心值勤員小隊長陳佳峻引導民眾使用119簡訊報案系統，於獲取民眾受困座標後，再輸入結合GOOGLE地圖所自建的太武山搜救系統，隨即獲得受困民眾確切受困位置圖示。

消防局立即由第二大隊大隊長陳國瑋率隊出勤救援，陳國瑋率領所屬消防人員、義消副總幹事楊忠典等一行人14人次，由屏東入山口進行搜救，整個救災自精準定位後從入山口歷時只約14分鐘即搜得該受困者，後續經救護人員針對受困民眾進行基礎生命徵象檢測確認該位縣民無明顯外傷，據悉這名受困者係自行搭乘公車前來爬山，後續則交由國家公園警察隊協助載送回家。

陳國瑋表示，時屆秋冬階段，民眾如有登山計畫應提前執行，以避免因晝短夜長於返程因視線不良或是天色昏暗而迷失方向，另外登山活動時應請結伴而行，以利於緊急事故時能有所照應，消防局期盼主管太武山事務的國家公園管理處，能針對未開放路段加強各式安全指引及防護措施，以避免民眾登山事故案件層出不窮，期盼藉由事前積極預防作為，共同維護登山民眾生命財產之安全。

一位民眾昨天下午挑戰太武山秘境， 迷失方向受困於太武山上，金門縣消防局尋得受困民眾，民眾頻頻道謝。圖／金門縣消防局提供
一位民眾昨天下午挑戰太武山秘境， 迷失方向受困於太武山上，金門縣消防局尋得受困民眾，民眾頻頻道謝。圖／金門縣消防局提供
一位民眾昨天下午挑戰太武山秘境， 迷失方向受困於太武山屏東往羊角囊方向，金門縣消防局獲報僅花了約14分鐘，即尋得受困民眾。圖／金門縣消防局提供
一位民眾昨天下午挑戰太武山秘境， 迷失方向受困於太武山屏東往羊角囊方向，金門縣消防局獲報僅花了約14分鐘，即尋得受困民眾。圖／金門縣消防局提供

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