影／新北婦人騎機車竄出巷口 直接擊落幹道2機車

新北市泰山區明志路昨晚有3輛機車撞成一團，令人好奇當時路上車不多，到底怎麼撞上的？警方調閱監視器發現，原來是49歲廖姓婦人騎機車從巷口直接竄出，意圖橫越馬路，導致幹道直行2輛搶黃燈的機車閃避不及先後撞上。

昨晚9時41分，19歲薛姓女子、20歲謝姓男子，一前一後各騎1輛機車沿明志路一段往五股方向行駛，當時前方美寧街口的交通號誌已經由綠燈轉為黃燈，2人搶快迅速通過。

下一個路口為和平街，其實只是路寬不到5米的小巷，路口沒有交通號誌，49歲廖姓婦人騎機車突然竄出，薛女先撞上，緊接著謝男也撞上，3輛機車撞成一團，3名騎士倒地受傷。其中廖婦雙腳擦挫傷被救護車送醫，薛、謝2人傷勢輕微婉拒就醫。