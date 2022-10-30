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男子開車中山高打滑翻落邊坡妻女拋飛 1重傷1輕傷
吳姓男子今天凌晨開車行駛中山高南下，在汐止路段疑打滑，先撞內側護欄，再往右偏移撞外側護欄後，翻落在外側邊坡。坐在後座的吳妻及2個月大女兒被拋飛出車外，吳妻身受重傷，女嬰輕傷，分由新北市、基隆市消防局救護車送醫。車禍原因由國道警察調查。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨零點多接獲報案，中山高南下指標9.6Ｋ、原汐止收費站附近路段有車輛翻覆。消防員趕抵現場救護時，傷勢較嚴重的吳妻已由新北救護車送往內湖三總急救後，轉進加護病房。
車禍發生時下雨，女嬰由國道警察抱進警車避雨。吳男和女嬰隨後由基隆市救護車送往汐止國泰醫院救治脫險。
據了解，吳男開車行駛中線車道，疑因下雨，路面濕滑，轎車打滑失控，先往左側撞擊內側護欄，再向右偏滑，撞擊外側護欄後翻落到外側邊坡，吳妻和女嬰拋飛出車外受傷。
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