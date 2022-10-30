高雄三寶逼車挑釁聽警笛聲逃逸 被害車主酸：報應來得太及時

高市一名轎車駕駛今天上午行經大順二路，突遭一輛白色轎車逼車挑釁，白車駕駛一度下車拿包包，原本被害車主不計較，但對方車又追上攔車，剛好員警騎警用機車目擊，白車駕駛聽警笛聲，火速加速逃逸；車主事後PO網稱：「報應來得太及時，舒服」。

網友今天上午在臉書社團爆料公社貼文並附上影片，指上午10時38分左右，駕車行經大順二路時，一輛車車號有「87」號碼的轎車，在路上按喇叭逼車還攔車，並下車挑釁，一度以為對方要拿球棒，但沒想到是從車上拿包包。

原PO指當下原本不想理對方，往前走轉彎想開往民族路派出所，但交通繁忙之際，對方仍猛按喇叭追上，開窗繼續挑釁；但說時遲那時快，看到對方逃逸，原來後方有波麗士大人感到，鳴笛開始追捕。

原PO看到對方白車逃了，高興地狠酸「這報應來得也太及時了吧，舒服」；並感謝警方及時解圍。並指自己已向警方檢舉對方逼車和擋車2項違規，希望警方好好款待他。

貼文一出，引發網友蓋樓熱議，不少網友敲碗說「好想知道警察追上後的結局」；也有網友指「只有中集，卻沒有上集和下集」，也有網友說整件過程就是「螳螂捕蟬，黃雀在後」、「幸福總是來得這麼突然。」

轄區三民二警分局警方表示，當時警方未追上白車駕駛，但影片中白車駕駛已涉及違反道路交通處罰條例第45條1項第3款，未依規定駛入來車道，可處600元以上1800元以下罰鍰，另 第53條1項闖紅燈，可處1800元以上5400元以下罰鍰，以及第60條1項不服稽查取締而逃逸，可處1萬上元3萬以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。